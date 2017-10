Eleitores de Lombardia e Veneto votam sobre maior autonomia

Eleitores de Lombardia e Veneto, regiões ricas do norte da Itália, participam de eleições para decidir se desejam maior autonomia de Roma.

A vitória do "sim" daria aos presidentes das regiões mais independência em negociações para buscar aumento da participação na receita tributária e assumir a responsabilidade de Roma. Os líderes querem mais poder em áreas como segurança, imigração, educação e meio ambiente.

O presidente de Lombardia, Roberto Maroni, baixou as expectativas, dizendo que seria feliz com uma participação de 34% entre os 7,5 milhões de eleitores da região, equivalente à participação nacional em um plebiscito constitucional de 2001.

Juntas, as regiões de Veneto e a Lombardia representam 30% do Produto Interno Bruto (PIB) da Itália, e cerca de um quarto do eleitorado do país.