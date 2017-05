Eleição para escolher presidente da França começa em territórios ultramarinos

Os territórios ultramarinos da França começaram neste sábado a votação do segundo turno da eleição presidencial francesa para escolher entre o centrista Emmanuel Macron e a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen.

Os território franceses ultramarinos consistem em territórios franceses administrados fora do continente Europeu. Os territórios ultramarinos franceses estão espalhados pela América, África, Oceania e Antártica

Os colégios eleitorais nos territórios franceses do arquipélago de Saint-Pierre e Miquelon, localizado ao sul da ilha canadense de Newfoundland, abriram suas portas hoje às 7h (de Brasília)aos seus mais de 5 mil eleitores. Depois foi a vez da Guiana Francesa, às 8h, e das Antilhas, às 9h.

Amanhã, ocorre a eleição no país. Mais de 50 mil policiais e guardas militares vão fazer a segurança para que o segundo turno das eleições presidenciais aconteça com a "maior condição de segurança". O grupo terrorista Estado Islâmico pediu que seus seguidores tentem assassinar os dois candidatos à presidência da França, Emmanuel Macron e Marine Le Pen, durante as eleições do próximo domingo. O Estado Islâmico também pediu que seus simpatizantes ataquem os locais de voto.

"Não se esqueçam de seus deveres de muçulmanos e escolham um candidato para matar e um colégio para incendiar neste domingo", diz o apelo do Estado Islâmico. Fonte: Associated Press

