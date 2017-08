Eleição para escolha do novo Ouvidor do Ministério Público será na quinta-feira

A eleição para escolha do Ouvidor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul acontece na próxima quinta-feira (24), durante a Reunião Ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça.

O Presidente da Comissão designada para Condução do Processo Eleitoral de Formação da Lista Tríplice para escolha do Ouvidor, Procurador de Justiça Sérgio Luiz Morelli, divulgou a relação dos candidatos habilitados para concorrer à eleição. A publicação saiu no DOMP-MS desta segunda-feira (21).

A Comissão Eleitoral é formada também pelos Procuradores de Justiça Irma Vieira de Santana e Anzoategui e Hudson Shiguer Kinashi.

Os inscritos para concorrer ao cargo de Ouvidor do MPMS são André Antônio Camargo Lorenzoni, Helen Neves Dutra da Silva, Luciana do Amaral Rabelo e Silasneiton Gonçalves.

