Eleição na Catalunha não evitaria intervenção, diz ministro espanhol

A Catalunha teria de fazer mais do que convocar eleições para evitar que o governo da Espanha assuma o controle da região, afirmou o ministro da Justiça espanhol, Rafael Catalá, a uma emissora de rádio local.

Segundo Catalá, o presidente catalão, Carles Puigdemont, precisa esclarecer se declarou ou não a independência da região, no ambíguo discurso que fez no último dia 10. No começo do mês, a Catalunha votou por sua independência em um plebiscito considerado ilegal por Madri.

Na sexta-feira (27), o Senado da Espanha irá votar uma petição que autorize o governo central a assumir o controle da Catalunha e destituir líderes locais, incluindo Puigdemont. Recentemente, Puigdemont perdeu dois ultimatos de Madri para elucidar se proclamou ou não a independência da Catalunha.

Nos últimos dias, cresceu a especulação sobre uma possível convocação de comícios para evitar a intervenção de Madri. Fonte: Associated Press.