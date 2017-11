Eleição na Catalunha é fator chave para estabilidade da Espanha, diz porta-voz

O porta-voz do governo da Espanha, Inigo Mendez de Vigo, disse nesta sexta-feira que as eleições regionais na Catalunha serão chave para o retorno da estabilidade à Catalunha bem como fará o crescimento econômico do país ganhar mais fôlego.

Mendez de Vigo disse que o senso de segurança é necessário por causa "das consequências econômicas negativas" da recente instabilidade na Catalunha.

Nesta sexta-feira, o gabinete do primeiro-ministro conservador Mariano Rajoy, que atua diretamente no governo regional catalão, passou uma série de decretos para pavimentar o caminho para as eleições de 21 de dezembro. Fonte: Associated Press.