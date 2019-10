Eleição irá definir novos integrantes do Comitê para Refugiados, Migrantes e Apátridas em MS

Campo Grande (MS) – Organizações da Sociedade Civil, as OSC’s, poderão integrar o Comitê para Refugiados, Migrantes e Apátridas de Mato Grosso do Sul (Cerma/MS), ligado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast). As instituições têm até o dia 4 de novembro para encaminhar documentação referente ao processo eleitoral.

A publicação informa ainda que, dentre outros critérios, estão aptas a concorrer as organizações representantes de movimentos sociais e da sociedade civil organizada de direito privado, sem fins lucrativos, que estejam formalmente constituídos no Brasil e tenham atuação no Estado de Mato Grosso do Sul e que possuam atuação específica e comprovada. Todos os critérios e como participar pode ser conferido a partir da página 13 do DOE/MS do último dia 28 ou neste link .

No total serão eleitas cinco instituições que obtiverem o maior número de votos.

A eleição está marcada para o dia 26 de novembro, das 8h às 11h, no auditório da Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (Caorc), localizada na rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 713, na Capital.

Leomar Alves Rosa – Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast)

Foto: Deutsche Welle (DW)- agência pública