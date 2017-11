Eleição do CREA-MS será realizada no dia 15 de dezembro

Doze mil profissionais devem ir às urnas para escolher seus representantes - Divulgação

A eleição para presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS) acontece no dia 15 de dezembro. No total, cerca de 12 mil profissionais devem ir às urnas para escolher seus representantes. Além do presidente do Conselho, serão eleitos o presidente do Confea e os membros da diretoria-geral e administrativa da Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-MS (Mútua).

Dirson Freitag, engenheiro agrônomo e candidato à reeleição, destaca que seu objetivo é avançar e consolidar ainda mais as transformações que ocorreram nos últimos três anos presidindo a instituição, representando todas as categorias abrangidas pelo Conselho. “A fiscalização como fator de promoção e a valorização profissional também estão em pauta, bem como o reconhecimento da importância das entidades de classe e instituições de ensino, priorizando a gestão profissional”, alega.

Segundo o candidato, além de exercer a democracia para apontar quem melhor pode representá-lo, o profissional que participa da nova escolha tem a oportunidade de se aproximar da instituição. “Com isso, é possível elencar as necessidades, inteirar-se dos objetivos do Conselho e, dessa forma, vamos juntos fortalecendo nossas profissões”.

Freitag reitera que entre os destaques de seu mandato estão os treinamentos e aperfeiçoamentos levados a todo o Estado, principalmente no interior, por meio do Crea Pro MS. Mais de 4.700 profissionais e estudantes foram alcançados pelos treinamentos sobre procedimentos, atribuições e aperfeiçoamento profissional. “Ampliamos a participação do Crea-MS nos conselhos estaduais, intermunicipais e municipais e garantimos maior efetividade nas representações com indicações dos membros pelas entidades de classe”, diz.

Com quase 30 anos de experiência profissional e vasta participação em trabalhos voltados ao setor, Freitag coordenou diversas ações e grupos para promover melhorias ao segmento. Já foi presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de MS e da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Rio Brilhante. No Crea-MS, atuou como conselheiro, coordenador da Câmara Especializada de Agronomia, coordenador da Comissão de Ética e diretor vice-presidente. Foi Conselheiro Federal no Confea, onde foi membro do Conselho Diretor e vice-presidente e coordenador da Comissão de Organização, Normas e Procedimentos.

Somente poderão votar os profissionais registrados e com a anuidade do exercício quitada, conforme o regulamento eleitoral. Dia 14 de novembro é o prazo final para a regularização do pagamento. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3368-1000.