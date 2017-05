Eldorado faz seleção simplificada para oito vagas na saúde

A prefeitura de Eldorado, a 435 quilômetros de Campo Grande, abriu nesta sexta-feira (12), as inscrições para processo seletivo simplificado para a contratação de oito profissionais para a área de saúde. As contratações serão pelo prazo de 12 meses, que poderá ser prorrogado por igual período. Para conferir o edital clique aqui!

Estão sendo oferecidas seis vagas para agente comunitário de saúde, que demanda ensino fundamental completo, e oferece para 40 horas de trabalho semanais, uma remuneração de R$ 1.194,97.

O edital, publicado na edição desta sexta-feira (12), do Diário Oficial dos municípios, também oferta uma vaga para agente de endemias, que demanda da mesma forma, ensino fundamental, e prevê para 40 horas semanais um salário de R$ 1.014,00.

A última vaga oferecida no processo simplificado é a de auxiliar de enfermagem. Para disputar a vaga é necessário ter ensino fundamental. A carga de trabalho é de 40 horas por semana e a remuneração é de R$ 1.127,34.

As inscrições vão até o dia 19 de maio e devem ser feitas na secretaria municipal de Saúde do município, na rua Irmã Aristella, 531, no centro da cidade, das 13h às 16h30 (de MS).

A seleção será feita por meio de prova objetiva (múltipla escolha).

