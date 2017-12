Eldorado amplia programa de visitas em 2017

Só neste ano mais de 400 pessoas. Entre o público estão estudantes universitários de 20 cursos diferentes de diversos estados do país. - Divulgação

Com um programa de visitas iniciado durante o período de construção de sua unidade industrial em Três Lagoas (MS), a Eldorado Brasil (www.eldoradobrasil.com.br) recebeu só neste ano mais de 400 pessoas. Entre o público estão estudantes universitários de 20 cursos diferentes de diversos estados do país.

“Nós saímos de Rondônia e viajamos mais de 2.000 quilômetros para conhecer a Eldorado, porque temos a empresa como referência de tecnologia, produção em alto nível, profissionais de ponta e atuação responsável. A visita acrescentou muito na vida dos alunos, pois gerou expectativas com a oportunidade de crescimento pessoal e profissional deles”, afirma a professora Lorena de Souza Tavares do Instituto Federal de Rondônia.

Para medir a satisfação com o programa, a área de Comunicação Corporativa da companhia aplica uma pesquisa em que as pessoas podem avaliar a percepção sobre a empresa, tempo de duração da visita, além de conseguir apontar sugestões ou fazer críticas. “Nosso índice de aprovação teve um salto de 85% para 92%, graças aos feedbacks dos participantes”, afirma Michele Dantas, analista de comunicação responsável pelo programa na Eldorado. “Agora, a meta para 2018 fica ainda mais audaciosa”, complementa.

O diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação da Eldorado, Elcio Trajano Jr, explica que o programa de visitas é uma importante ferramenta de relacionamento com a sociedade. “Por meio das visitas, nos aproximamos das pessoas, as conhecemos melhor e entendemos os interesses dos futuros profissionais que estarão no mercado nos próximos anos com potencial para trabalhar na empresa”, diz.

Com programação durante praticamente todo o ano, as solicitações de visita são recebidas constantemente. Os interessados em participar do programa de visitas em 2018 deverão enviar ofício para comunicação@eldoradobrasil.com.br, considerando que os grupos devem ter, no mínimo, 10 e, no máximo, 30 pessoas, sempre às terças e quintas-feiras.

