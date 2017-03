Ejud/MS encerra a semana com cursos para 97 participantes

A Escola Judicial de Mato Grosso do Sul realizou nesta semana, em sua sede, quatro cursos para servidores. Além da promoção de mais dois cursos, sendo um em São Paulo/SP e o outro em Naviraí/MS.



Na segunda-feira (20), começou o curso "Precatório Eletrônico – 1ª Turma". Com a participação de 18 servidores, o curso foi ministrado pelos servidores Ana Maria dos Reis Schweich, Elionai dos Santos Arruda e Cristiano Gouveia Queiroz.

O objetivo foi treinar servidores para o manuseio do SAPRE (Sistema de Precatório Eletrônico), utilizando conhecimentos específicos para facilitar a compreensão do precatório eletrônico, permitindo que eles realizem suas atividades diárias com mais eficiência. O curso teve a duração de dois dias.



Também na segunda teve início o curso "Processo Civil – Módulo II". O curso, de 2 dias, foi ministrado pelos servidores Eduardo da Silveira Grillo e Fábio Coutinho, lotados na comarca de Costa Rica e na 4ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Grande, respectivamente. Este curso objetivou o treinamento de 24 servidores quanto às novas normas dispostas no Código de Processo Civil. A matéria específica foi repassada aos cursandos para que estes possam desenvolver as suas atividades com mais celeridade.



Teve início na quarta-feira (22) o curso sobre os "Procedimentos do Tribunal do Júri – 1ª Turma", ministrado para 12 servidores, e teve como instrutores os servidores Aline Ferreira, lotada na secretaria da Ejud, e Antônio Alves Correa, da comarca de Dois Irmãos do Buriti. O curso visou à capacitação de servidores lotados nos cartórios de competência do Tribunal do Júri, enfatizando a importância de atenção na prática dos atos praticados em cada momento processual, em especial para a realização da sessão plenária de julgamento. O curso finaliza nesta sexta-feira.



Ainda, no mesmo período foi realizada a 1ª turma do curso "Calculo Intermediário". A ideia foi treinar em nível intermediário a utilização de planilhas Calc instaladas nas estações de trabalho do Poder Judiciário. O curso foi ministrado pelos servidores Leonardo Torres e Rodrigo Alves, ambos lotados na Secretaria de Tecnologia da Informação.



No "Curso Firewall: Instal, Configure and Manage", realizado pela empresa Westcon, em São Paulo/SP, teve a participação do servidor Anselmo Shindi Toyota, lotado na Coordenadoria de Segurança da Informação do Poder Judiciário de MS, que recebeu o treinamento necessário para atuar na implantação e migração da solução de firewall, tendo em vista que o sistema é responsável pela segurança e disponibilidade dos serviços oferecidos ao público pela internet, como o portal TJMS, SAJ, Web e o Portal E-SAJ.



Por solicitação dos Coordenadores de Mediação e de Conciliação do TJMS, de 20 a 24, foi realizado o Curso de Formação de Conciliadores e Mediadores Judicias para 24 participantes.



Assim, a Ejud-MS finaliza a semana com um número expressivo de pessoas treinadas para melhor atender aos jurisdicionados.



Veja Também

Comentários