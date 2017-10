Egressos de Corumbá concluem curso de relações interpessoais realizado no Patronato Penitenciário

Corumbá (MS) – Para efetivar a reintegração social e reduzir índices de reincidência criminal, o Patronato Penitenciário de Corumbá possibilitou aos egressos, que trabalham na Prefeitura Municipal, o curso de “Relações Interpessoais”. Além do aprendizado, os participantes receberão o certificado.

As aulas foram oferecidas por meio da parceria entre Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), Sindicato Rural de Corumbá e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS).

Com carga horária total de 16 horas, as aulas aconteceram nos dias 23 e 24 de outubro e teve a participação de dez egressos, que saíram do sistema prisional há menos de um ano. O objetivo foi proporcionar o desenvolvimento de atitudes comportamentais adequadas, estabelecendo harmonia no ambiente social e de trabalho.

Dentre os tópicos ensinados, estão o resgate da ética na convivência e os valores no ambiente de trabalho; como melhorar a comunicação; aprimorar habilidades de relacionamento interpessoal; integração e colaboração dentro da equipe para manter o respeito mútuo; a importância da autoestima para a qualidade nos relacionamentos; a valorização do autoconhecimento para o relacionamento com as pessoas; entre outros.

Segundo a instrutora do Senar e psicóloga, Vanessa de Oliveira, a realização do curso possibilitou trabalhar as competências interpessoais dos egressos, o que reflete na relação com eles mesmos e com o outro, de forma a melhorar o desempenho pessoal e profissional.

Para o participante, Ian Marcel Delgado Magalhães, as aulas foram bem proveitosas. “Deu a oportunidade de novos conhecimentos, novos horizontes e vai acrescentar no nosso currículo também, isso ajuda a gente a conseguir emprego”, afirmou. O setor psicossocial da unidade menciona, ainda, a importância de cursos como esse para a reinserção social e laboral ao longo da vida.

Conforme a diretora do Patronato, Gisele Marques Barros, todo o conhecimento voltado à capacitação profissional além de preparar os egressos para o trabalho, auxilia na inclusão social. “Sempre que possível vamos proporcionar qualificação por meio de cursos, pois nosso objetivo além de inseri-los no mercado de trabalho é mantê-los para que possam exercer uma profissão com qualidade”, ressaltou.

Os cursos de qualificação profissional ofertados a custodiados da Agepen são coordenados pela Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da Divisão de Educação, que acompanha as ações de parceria, atuando junto às instituições e estabelecimentos penais no fornecimento de suporte às qualificações.

A chefe da Divisão de Educação da Agepen, Rita de Cássia Argolo Fonseca, enfatiza que a missão da autarquia é promover aos custodiados a qualificação necessária à promoção do indivíduo, os quais terão melhor oportunidade de ressocialização.

Tatyane Santinoni – Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)