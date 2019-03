Egov promove curso sobre políticas públicas e o enfrentamento à violência contra a mulher

imprensa

Na busca de discutir o papel das políticas públicas, no enfrentamento à violência contra as mulheres, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), em parceria com a Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), realizou neste mês de março, o curso “Políticas Públicas e o Enfrentamento à Violência contra a Mulher”, voltado para o servidores públicos municipais.

Com carga horária de 20 horas/aula, as atividades aconteceram no período de 18 a 22 de março, abordando os seguintes temas: O Histórico do Conceito de Gênero e suas Relações Sociais; Violência contra a Mulher: Tipos, Ciclos e Mitos; Os Tratados Internacionais e a Lei Maria da Penha; Os Eixos e Ações das Políticas Públicas para as Mulheres; e os Direitos Humanos das Mulheres no Contexto do Mundo do Trabalho.

O curso foi promovido pela Gerência de Capacitação Profissional da Escola de Governo de Campo Grande “Luiz Alexandre de Oliveira”, junto com a Subsecretaria da Mulher (Semu). A diretora da Egov, Sônia Lira, pontuou a importância da discussão dessa temática, dado a realidade atual de violência contra as mulheres, que muitos servidores atuam no atendimento à população campo-grandense, podendo encontrar situações nas quais tendo o conhecimento, saberão orientar sobre o atendimento qualificado e especializado.

Já a subsecretária da Semu, Carla Stephanini, afirmou a importância dos avanços nas políticas de enfrentamento a violência, de forma que possa garantir a transversalidade das Políticas Públicas.

A chefe da Divisão de Documentação Técnica e Informação da Planurb, Rita de Cássia Belleza Michelini, que compõe o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, ressaltou o conteúdo abordado, exaltando o corpo de ministrantes que, segundo ela, é altamente capacitado.

Em seu depoimento, o Guarda Civil Municipal, da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, Roberto Lima do Amaral, disse que “conceitos podem ser mudados, e esse curso me levou a rever alguns conceitos sociais, pois a informação é libertadora”.

Entre as ministrantes do curso estão as professoras da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, com Doutorado em Psicologia: Jacy Curado e Zaira de Andrade Lopes; a Professora Doutora em Direito, e Diretora da Faculdade de Direito da UFMS, Ynes da Silva Félix; a Procuradora de Justiça do Ministério Público de MS, e Doutora em Direito, Jaceguara Dantas da Silva.

E, também, a Defensora Pública e Coordenadora do Nudem, Edmeiry Silara Broch Festi; e a Juíza de Direito do Estado de Mato Grosso do Sul, Jaqueline Machado; Márcia Paulino, Psicóloga Social Especialista em Gestão de Políticas Públicas, Coordenadora de Projetos e Ações da Semu; Solange Gandur Dacachi, Mestra em Psicossociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro-UFRJ.