Egito: Presidente pede estado de emergência por três meses no país

Neste domingo, o presidente do Egito, Abdel-Fattah el-Sissi, pediu um estado de emergência de três meses. De acordo com a Constituição do Egito, o parlamento deve votar a favor de tal declaração - algo que deve acontecer, já que o governante possui uma grande base de apoio. Esse estado de emergência não pode exceder seis meses sem a anuência de um referendo.

O chefe do exército também enviou tropas de elite em todo o país para proteger as instalações-chave, e acusou países não identificados de alimentar a instabilidade, afirmando que "os egípcios têm frustrado complôs e esforços de países e organizações fascistas e terroristas que tentaram controlar o Egito".

Ontem, dois ataques suicidas atingiram duas igrejas no norte do Egito, matando 44 pessoas. O grupo do Estado islâmico reivindicou a responsabilidade pela violência, aumentando o temor de que os extremistas estão mudando seu foco para os civis, especialmente a minoria cristã do Egito. Fonte: Associated Press.

