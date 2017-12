Egito: Após voltar de exílio, possível candidato tem paradeiro desconhecido

Não há informações sobre o paradeiro de um candidato presidencial egípcio que chegou ao país vindo dos Emirados Árabes Unidos quase 24 horas atrás.

Ahmed Shafiq, um oficial da força aérea da carreira que serviu como o último Primeiro-Ministro do governo de Hosni Mubarak, voou para o Cairo dos Emirados ontem, terminando quase cinco anos de exílio.

As autoridades dos Emirados Árabes Unidos o haviam detido e o deportaram para o Cairo depois que ele afirmou que as autoridades de seu país o proibiram de voltar para o Egito para disputar as eleições presidenciais do próximo ano.

Não houve um pronunciamento oficial sobre seu paradeiro no Cairo no domingo à noite. Os parentes não foram autorizados a cumprimentá-lo após sua chegada no sábado à noite. Ele saiu acompanhado do aeroporto por homens de segurança não identificados, de acordo com autoridades do local. Fonte: Associated Press.