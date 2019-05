Ensino técnico oferecido pelo Estado coloca jovens no mercado de trabalho

Campo Grande (MS) – Contrariando estatísticas e perfis dos jovens brasileiros dos dias de hoje, Milena de Morais Rodrigues está muito longe dos traços da geração “Nem Nem” e com apenas 18 anos já tem formação técnica, carreira definida e emprego numa das melhores empresas sul-mato-grossense no segmento da Saúde. Assim como ela,outros jovens e adultos estão conseguindo qualificação por meio do Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima (Cepef), do Governo do Estado. Com mais de 40 cursos na grade curricular, o centro é o caminho de quem precisa se especializar para entrar no competitivo mercado de trabalho. A custo zero para os alunos, o local abre as portas para o conhecimento teórico e prático das mais variadas profissões que vão desde técnico de cozinha a designer gráfico.

A trajetória de Milena iniciou quando ainda estava cursando o segundo ano do ensino médio na Escola Estadual José Barbosa Rodrigues, lá mesmo teve acesso a informação de que alunos das escolas estaduais poderiam se inscrever em cursos oferecidos pelo Cepef enquanto ainda estão nos bancos escolares, sem que houvesse prejuízo aos seus estudos. Milena vislumbrou a chance de fazer um curso na área da saúde e seguiu conselhos da sua mãe, decidindo pela formação em técnica de enfermagem. “Eu não tinha muita certeza, mas era algo que me atraia. Conversei com minha mãe que me incentivou, pois acreditava que era um campo com muitas oportunidades”, disse.

Em 2016, ela foi selecionada para uma vaga e deu início a sua já vitoriosa carreira profissional. Terminou o escola e continuou sua busca pelo conhecimento técnico. Ela não queria ser apenas mais uma jovem que busca emprego, ela queria mesmo é ter um trabalho, uma função. Formada em fevereiro deste ano, Milena participou do processo seletivo da Santa Casa, foi aprovada, mas não pôde assumir porque estava em processo de registro profissional no Conselho Regional de Técnico em Enfermagem (Coren/MS). Alguns dias depois, nova seleção e nova aprovação. O trabalho que tanto buscou foi conquistado. Hoje faz parte do quadro dos funcionários da Cassems.

“As pessoas na minha idade, na maioria das vezes, não sabem e nem pensam o que querem fazer na vida. Alguns terminam a escola e buscam emprego e eu não queria isso. Eu quis uma profissão e me encontrei na enfermagem”.

Milena conta que a formação que recebeu dentro do Cepef foi de extrema qualidade no conteúdo, todos os processos seletivos que participou para uma vaga de trabalho, passou com honraria, mas reafirma que o que mais a diferenciou dos demais candidatos foi o conceito da humanização que aprendeu no curso. “Eu fiquei surpresa com reputação do Cepef junto às empresas, no meu caso, a questão da humanização foi o meu diferencial para a decisão do empregador”, pontuou.

No Brasil, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2016 17% da população entre 16 a 29 anos estavam sem trabalho. Neste cenário, Mato Grosso do Sul está abaixo da média nacional.

“Hoje discutimos metas de atendimento e acreditamos que isso vai tirar o jovem da rua. Aquele que não trabalha e não estuda vai se sentir valorizado, vai ter um trabalho de protagonismo dentro da escola e se formar para o mercado de trabalho”, frisou a secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta.

Mercado exigente

Estudante do curso de mobilização, Cyntia Escobar Ayala trabalha atualmente na farmácia da Santa Casa. Com o aumento na demanda na área dos traumas, ela enxergou um caminho no setor de mobilização (gesso). “Eu gosto desta área da saúde e quis ir além. Vim fazer o curso e fiquei impressionada com o nível técnico e teórico. Os professores têm alto conhecimento das matérias e o Estado proporciona estrutura e materiais de qualidade gratuitamente, isso é muito bom para as empresas que recebem um profissional formado aqui”, frisou.

Com histórias diferentes, mas objetivos iguais, Robson Pedroga, Alexandro Garcia e Suelen Pires migraram dos bancos da faculdade para o curso técnico de Comunicação Visual. Segundo eles, a experiência técnica que recebemos aqui nos torna mais competitivos. “No setor da comunicação visual tem muita gente que faz gambiarra porque não tem a técnica, aqui, mesmo eu tendo formação superior em Propaganda e Marketing, recebi muito mais qualificação porque o conteúdo é objetivo e focado na construção do profissional”, ressaltou Robson.

Outro conceito que se desenvolve é o do empreendedorismo. Muitos alunos do Cepef começam a idealizar projetos de voos solos, se tornam patrões de si mesmos e conquistam a independência financeira. “Em muitas áreas já fomos testemunhas de alunos que se juntaram e abriram suas empresas”, pontuou o diretor-adjunto do Cepef, Alisson Thiers Nunes dos Santos.

Cepef

São 44 cursos ofertados em Mato Grosso do Sul, 29 somente em Campo Grande, que contribuem a para a formação de novos profissionais . Atualmente, o programa atende 10.829, sendo 3.891 na Capital. Os eixos são na área da Tecnologia; Saúde; Turismo, Hospitalidade e Lazer, além dos dos cursos de Educação à Distância na área escolar: alimentação escolar; infraestrutura escolar; secretaria escolar e administração e hospedagem.

“O objetivo da educação técnica profissional é atender primeiramente as pessoas que estão sem trabalho com a formação adequada e de qualidade que suprem as demandas reprimidas do mercado de trabalho”, explicou o diretor-adjunto do Cepef, Alisson Thiers Nunes dos Santos.

Com perfil heterogêneo, a proposta também é oferecer formação profissional concomitante para alunos da Rede de Ensino do Estado. “Existem grades curriculares que a secretaria da Educação abre para alunos do ensino médio. Quem já busca sair da escola com a formação escolar e mais a formação técnica tem oportunidades dentro Cepef”, explicou Alysson.

O Cepef fica em Campo Grande, mas o Estado oferece cursos na categoria EAD e outros municípios sul-mato-grossense. Mais informações pelo telefone 3318- 2200.

Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Saul Scharamm/Assessoria de Comunicação Cassems