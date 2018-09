Educação Infantil será discutida em seminário

Estudos revelam que a primeira infância é um período fundamental para o desenvolvimento emocional, mental e das habilidades motoras e sociais da criança, sendo que o ambiente no qual está inserida interfere diretamente na formação das conexões cerebrais. De maneira geral, entende-se que grande parte do potencial intelectual desenvolvido pela criança já está estabelecido aos 04 anos de idade, sendo a primeira infância, portanto, uma fase decisiva no desenvolvimento do ser humano.

Esse será um dos assuntos abordados nos dias 05 e 06 de outubro, no Teatro Dom Bosco, em Campo Grande durante o I Seminário Estadual de Educação Infantil e Anos Iniciais.

O seminário tem como objetivo proporcionar o intercâmbio entre as diversas instituições ligadas à Primeira Infância, e ainda, dar relevância às discussões em prol das crianças sujeitos de direitos e refletir sobre os desafios da educação da infância de acordo com suas demandas referente à formação e à atuação dos profissionais nos diversos espaços onde acontece a educação da criança. Com o desafio de apresentar relevantes trabalhos que contribuam para a promoção de uma Educação Infantil de qualidade que possam discutir o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.

O evento tem uma programação diversificada em dois dias, onde serão ministradas palestras e mesas redondas com personalidades nacionais e regionais da área da Educação, instituições de ensino, prefeituras, governos, secretarias, além das Organizações ligadas à Primeira Infância.

Uma das palestras será sobre a Educação Infantil no Brasil, ministrada por Daniela Resende Florio, Coordenadora da área de Educação da Fundação Abrinq. Segundo a palestrante, possibilitar às crianças o acesso à Educação Infantil (creches e pré-escola) potencializa que os estímulos experimentados pelas crianças nessa modalidade de ensino por meio das atividades lúdicas propostas pelos educadores contribuam para seu aprendizado futuro, desenvolvendo sua autonomia e capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social.

“Garantir o acesso à educação infantil às crianças até os cinco anos de idade é um dever do Estado assegurado pela Constituição Federal em seu artigo 208, inciso IV. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), a educação infantil é oferecida em creches (para crianças de zero a três anos de idade) e em pré-escolas (dos quatro a seis anos). A responsabilidade pela oferta dessas modalidades de ensino é, prioritariamente, dos municípios. “, afirma Daniela.

Ela também trará experiências do “Creche para Todos”, que foi iniciado em 2007, e nasceu a partir da iniciativa da Fundação Abrinq “A primeira infância vem Primeiro”, com intuito de garantir o direito à educação de crianças na Educação Infantil. Para isso investiu esforços na ampliação do acesso às creches e da melhoria no atendimento nos espaços existentes, sobretudo nos municípios com os menores índices de desenvolvimento no país. O Programa engaja atores sociais na soma de esforços pela causa. Hoje, as atividades ocorrem em diversos municípios e conta com a atuação de pessoas físicas, jurídicas, especialistas e instituições por meio da Rede de Articuladores Regionais. Desde então foram 1.746 professores e coordenadores pedagógicos formados, 26 creches reformadas e 1.481 vagas ampliadas, beneficiando cerca de 50.000 crianças.

A palestra principal do seminário será ministrada pela educadora Jussara Hoffman, que abordará o tema “Avaliação e Educação Infantil: observação, sensibilidade e documentação pedagógica”. Jussara é mestre em educação e fundadora da Editora Mediação, onde atua como Diretora Editorial, sendo responsável pela publicação de mais de duzentos títulos na área pedagógica. Reconhecida por suas contribuições à melhoria da educação no País, é autora de vários livros sobre o tema, de capítulos em livros no Brasil e no exterior.

O seminário ainda traz atividades com os seguintes temas: Valorização do tempo de ser criança, o direito de brincar e as múltiplas linguagens; Formação de professor da infância: Trajetória e desafios; Crianças, cultura, diversidade e direitos humanos; Educação da Infância: A prática pedagógica e sua relação com a teoria; O Professor e as Políticas Públicas para a Infância.

O evento ocorre no período da manhã e da tarde e é destinado a professores, coordenadores, diretores, estudantes da área de educação, profissionais das áreas afins e comunidade em geral.

As inscrições podem ser feitas pelos telefones 67 99282-5670/67 2525-0452/99613-1772 ou no email secretaria@wdcursos.com.br, e é uma realização do I NPEDIMS I Instituto Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Infância em Mato Grosso do Sul e WD Treinamentos.