Educação Infantil é tema de formação on-line para professores da Reme

Os professores que atuam na Educação Infantil da Rede Municipal de Educação (Reme) poderão participar remotamente do Programa de Formação Reflexões Pedagógicas on-line: diálogos entre a teoria e a prática.

As transmissões – sempre às 8h – começam nesta sexta-feira (3) com o tema “O Referencial Curricular para Educação Infantil da Reme e as Orientações para o atendimento educacional remoto”. Na segunda-feira (6) o tema será “A educação infantil no atual contexto de isolamento social” e na terça-feira (7) “Relação entre a escola e a família: fortalecendo vínculos”.

Devido ao enfrentamento da Pandemia COVID-19, em 2020, para continuidade do Programa Formativo foi implantada a versão on-line, no canal do YouTube, disponível no endereço eletrônico: http://abre.ai/beZY.

Mesmo a distância a formação continuada é o processo permanente de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos profissionais da educação, com o objetivo de assegurar uma ação efetiva que promova aprendizagens significativas.

A Superintendência de Gestão das Políticas Educacionais (Suped), por meio da Gerência da educação infantil, fará as formações continuadas, direcionadas aos professores que atuam na Educação Infantil da Reme – porém aberta para todos os educadores. O objetivo é garantir momentos de estudo e reflexões sobre o trabalho educativo, a fim de contribuir como processo de ensino e de aprendizagem.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

No mês de junho a Secretaria Municipal de Educação (Semed) deu início a formação para a área de Educação Especial, com transmissões contemplando diversos temas como “Adequações de Atividades Curriculares para Alunos Com Surdez”, “Adequações de Materiais Pedagógicos e a Tecnologia Assistiva para Alunos Com Deficiência Física”, “O Aluno com Deficiência Visual no Contexto Escolar e Adequações de Atividades”, “Conceitos e Características sobre a Pessoa Com Altas Habilidades/Superdotação”.

O programa, que se caracterizou nos últimos três anos por realizar formações simultâneas, em diferentes unidades de ensino e instituições da Capital, passou por uma reformulação e acontece de forma totalmente virtual, com vídeos gravados por técnicos e especialistas da Semed.se