Educação divulga lista de classificação para seleção e contratação temporária

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou hoje (30), no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, na página 17, a lista do edital para processo seletivo simplificado para o programa de contratação temporária por tempo determinado, de profissionais para desempenhar a função de Assistente Educacional Inclusivo.

O edital de número 18/2019-05 foi publicado inicialmente no DIOGRANDE n. 5.750, de 22 de julho de 2019. A lotação será para atender a Secretaria Municipal de Educação – SEMED. Das 50 vagas, três foram destinadas a índios, seis a negros e duas a pessoas com deficiência.

A publicação da classificação final deste edital é para lotação na SEMED, especificamente nas Escolas do Campo do Município, devido à distância e dificuldade de lotação por ocasião do difícil acesso, com recursos oriundos do Tesouro Municipal.

A documentação solicitada deverá ser entregue nesta quinta-feira (31), às 8h no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho – SEMED Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Para acompanhar esta publicação o interessado pode acessar o portal eletrônico: www.capital.ms.gov.br e entrar no link do Diogrande através do endereço: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande.