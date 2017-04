Eduardo Romero solicita limpeza em áreas públicas, uma às margens do Bálsamo

Desde setembro de 2015 uma área pública às margens do Córrego Bálsamo é problema para moradores do entorno. Na época a prefeitura removeu famílias que ocupavam o terreno para o Residencial José Macksoud, nas Moreninhas, deixando para traz escombros dos barracos derrubados. Uma limpeza foi providenciada em outubro de 2016, mas todo resíduo foi depositado em outra área pública nas proximidades.

O gabinete do vereador Eduardo Romero (Rede Sustentabilidade) encaminhou ao menos três ofícios ara a prefeitura fazer limpeza na área onde estava a favela, já que os barracos foram derrubados, mas não foram removidos. Além disso, muita gente se aproveitava do abandono do local para depositar mais lixo irregularmente. Ano passado a prefeitura fez limpeza, mas levou tudo para um terreno publico que fica na Avenida Vitor Meireles, esquina com a Rua Hilário da Rocha, mesmo região de onde foi retirado. Onde ficava a favela, na Rua Mamanguape, também já está tomado de mato, entulho e lixo doméstico novamente.

Além de solicitar novamente limpeza onde estava a favela, Eduardo Romero também solicita providências para isolar o local como, por exemplo, cercar a área. Também pediu para que a prefeitura retire o lixo depositado pela própria prefeitura na área pública, que fica na Rua Vitor Meireles.

‘Uma área destas é um facilitador de problemas, tanto de segurança pública quanto de saúde. A prefeitura precisa, por meio de suas secretarias e fundações iniciar trabalhos e finalizá-los. A área é um exemplo de serviço feito pela metade’, destaca Eduardo Romero.

Veja Também

Comentários