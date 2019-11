Editor da Revista UFO recebe o Prêmio Homens de Destaque da Câmara de Vereadores de São Paulo

Gevaerd em um de suas concorridas conferencias, esta em Washington - Foto: Divulgação/Assessoria

A cada ano a Câmara de Vereadores de São Paulo oferece o "Prêmio Homens de Destaque" a pessoas que se sobressaem de maneira relevante em suas áreas. Trata-se de uma iniciativa de seu presidente, o vereador Eduardo Tuma (PSDB). Neste ano a premiação ocorrerá em 11 de novembro às 19h00 e cerca de 50 personalidades serão agraciadas. Entre elas estão profissionais que atuam em diversos segmentos da sociedade paulistana e brasileira, como professores, médicos, advogados, juízes, políticos, militares, empresários e integrantes de ONGs, entre outros.



A novidade em 2019 é que entre os homenageados estará também – e pela primeira vez – um ufólogo. Será Ademar José Gevaerd, editor da Revista UFO, a publicação de Ufologia mais antiga do mundo, que se dedica à pesquisa dos discos voadores há 40 anos. É referência na área no Brasil e já fez conferências em cerca de 60 países. Gevaerd é nascido em Maringá mas passou quase toda sua vida em Campo Grande, onde também criou, nos anos 80, o Centro Brasileiro de Pesquisas de Discos Voadores (CBPDV), a maior entidade de estudos ufológicos do Hemisfério Sul. Desde 2008 ele reside e Curitiba.

Gevaerd tem presença constante em programas dos canais History Channel, Discovery, NetGeo, Globo etc. Em 2004 criou a Comissão Brasileira de Ufólogos (CBU) e por meio dela foi lançada a campanha "UFOs: Liberdade de Informação Já" para pedir ao Governo Brasileiro que abrisse seus arquivos secretos sobre ocorrências ufológicas; Deu certo, o Governo atendeu e hoje há mais de 20 mil páginas já disponibilizadas no Arquivo Nacional, em Brasília.

O pesquisador é idealizador de quatro séries de congressos que vêm mudando a face da Ufologia Brasileira: o Fórum Mundial de Ufologia, que está em sua 9ª edição e se realiza anualmente, o Fórum Mundial de Contatados, na 5ª edição, os Congressos Brasileiros de Ufologia, este em sua em sua 23ª edição, além do UFO Summit Brazil. Fora estes, organiza e promove eventos também em vários municípios do país, sendo, há 8 anos, o convidado da Prefeitura de Peruíbe, em São Paulo, para coordenar seu Encontro Ufológico Anual de Peruíbe.



Em sua tentativa de tornar os segredos militares sobre a presença extraterrestre no planeta conhecidos por toda a população, Gevaerd também localizou e convenceu militares de alta patente a revelar experiências até então mantidas secretas, a maioria deles aposentados da Força Aérea Brasileira (FAB) e do Exército. Dois de seus recentes entrevistados são o ex-ministro da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Sócrates Monteiro, que revelou ter tido uma observação ufológica, e o tenente-brigadeiro José Carlos Pereira, ex-comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (Comdabra), o órgão da Força Aérea responsável pela detecção e intercepção de UFOs.

Gevaerd faz a abertura do Fórum Cinco Continentes de Ufologia, em Moscou, em outubro passado, uma promoção dos governos russo e chinês.

Gevaerd se especializou na investigação de casos ufológicos no Pantanal, na Serra do Mar e na Região Amazônica e em localizar e expor operações militares secretas de investigação ufológica. Por seu destaque na área, foi o pesquisador a quem, em 1997, o coronel Uyrangê Hollanda decidiu revelar pela primeira vez detalhes da Operação Prato, a maior operação militar conhecida em todo o mundo para investigar o Fenômeno UFO oficialmente. A Operação foi conduzida pela Força Aérea Brasileira (FAB) na Ilha de Colares, Pará, em 1977, para documentar secretamente e tentar manter contato com discos voadores, o que realmente aconteceu.

Desde a década passada Gevaerd coordena investigações de campo de um dos mais importantes fenômenos ufológicos da atualidade, os agroglifos, sinais geométricos inexplicados e produzidos sem ação humana em plantações de grãos em mais de 40 países, totalizando hoje mais de 40 mil figuras. Tendo se iniciado na Inglaterra no fim da década de 70, o fenômeno orginalmente se chamou "círculos ingleses" e se espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil em 2008 e manifestando-se em cidades de Santa Catarina e Paraná. Acredita-se que sejam mensagens de avançadas inteligências não terrestres.

Gevaerd pesquisando um agroglifo em Prudentópolis, em 2016, uma de suas esecialidades na Ufologia

Além do "Prêmio Homens de Destaque", Ademar José Gevaerd recebeu inúmeras comendas em diversos países, como nos Estados Unidos, por seus esforços para a abertura ufológica. Na Itália, por ter sido revelação na pesquisa ufológica etc. Em outubro passado fez a abertura do Fórum Cinco Continentes de Ufologia, em Moscou, uma promoção dos governos russo e chinês. É hoje diretor para a América Latina do World Coalition on Extraterrestrial Contact (WCEC), uma iniciativa global que pede o fim do embargo aos UFOs.

Ademar José Gevaerd vai dedicar o Prêmio Homens de Destaque ao Conselho Editorial da Revista UFO, que tem mais de 400 integrantes.