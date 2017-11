Edital prevê abertura de concurso público para contratar docentes de medicina

Todas as vagas são para lotação no Campus de Três Lagoas - Arquivo

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) vai abrir, em 1° de janeiro de 2018, concurso público para preencher 20 vagas para docentes no campus de Três Lagoas- cidade a 338 quilômetros de Campo Grande.

As vagas são para a área da saúde e as inscrições serão feitas entre 1° e 31 de janeiro de 2018.

Conforme o edital, publicado nesta segunda-feira (20), no DOU (Diário Oficial da União), todas as vagas são para lotação no Campus de Três Lagoas - CPTL, podendo haver exercício das atividades em outro Campus da UFMS, quando requisitado, no interesse da administração.

A remuneração base é de R$ 2.236,29. Para quem tem título de dourador a remuneração por titulação é de R$ 1.068,78 (total: R$ 3.308,07). Para mestre, R$ 531,73 (total: R$2.236,02) e especialista R$ 171,79 (total: 2408,08).

As vagas são para Ciências da Saúde/Medicina: Cirurgia, Anestesiologia, Clínica Médica, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurologia, Oftalmologia, Ortopedia, Anatomia Patológica e Patologia Clínica, Saúde Materno-Infantil e Psiquiatria.