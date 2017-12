Edital de Telefilme investirá R$ 300 mil em produções sul-mato-grossenses

A Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania (SECC) e a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) reabriram o edital para Produção de Telefilmes do Mato Grosso do Sul que acontece em parceria com a Agência Nacional de Cinema (Ancine).

O edital anterior não alcançou o número mínimo de inscritos. Por isso fique de olho nas datas: o prazo máximo para envio de propostas agora é o dia 18 de janeiro, conforme edital publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). O evento é aberto a participação de todos os interessados na produção audiovisual no Estado.

O projeto foi elaborado com a participação do Colegiado Setorial do Audiovisual local e é gerenciado pela Superintendência de Cultura da SECC em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS), da FCMS.

Para o secretário de Estado de Cultura e Cidadania, Athayde Nery, o momento é de apropriação: “É o começo de uma série de parcerias que pretendemos fazer ainda nesta gestão. Temos que nos apropriar desse momento, pois a cada real que o Governo coloca são dois que a Ancine acrescenta em contrapartida. O momento é de envolver toda comunidade do audiovisual do Estado nessa tarefa de buscar recursos e assim transformar o Estado em um destino para filmes no Brasil. Estamos abrindo caminhos”, destaca.

Sobre o Edital

A proposta irá contemplar três obras audiovisuais (documentário ou ficção), com valor de R$ 100.000,00. Entende-se por Telefilme a obra produzida para ter a sua estreia na televisão, obedecendo às convenções e narrativas audiovisuais da linguagem cinematográfica, tanto como os filmes destinados às salas de cinema.

As empresas produtoras interessadas em apresentar projetos de realização de documentário ou ficção com duração de 26 ou 52 minutos devem enviar as propostas via Sedex para o endereço que consta no edital até a data limite de inscrição.