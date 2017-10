Edital de repescagem da OAB deve ser publicado hoje

Professores da equipe do Portal Exame de Ordem irão falar sobre o tema, dar dicas de preparação, comentar o edital / Divulgação

Deve ser publicado hoje o edital de repescagem que permite o reaproveitamento do resultado obtido na primeira fase da OAB XXIII. Com isso, os candidatos que desejam prestar novamente a segunda fase do exame, para a edição XXIV, podem se inscrever a partir desta data. A segunda fase da OAB XXIV está prevista para o dia 21 de janeiro de 2018.

O CERS Cursos Online – maior rede preparatória para concursos públicos e carreira jurídica do Brasil - tem diversas opções de cursos para quem quer se preparar para a prova. Há opções com o curso teórico, o revisaço online e presencial, intensivo, resolução de questões, os 10 temas mais cobrados e aulão fitness com temas preparatórios.

Professores da equipe do Portal Exame de Ordem irão falar sobre o tema, dar dicas de preparação, comentar o edital, explicar o funcionamento do processo de repescagem, e ainda falar sobre o que pode ser novidade no exame.

