Editais continuam abertos para compra de alimentos da agricultura familiar

Os editais do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) estão abertos para aqueles agricultores familiares de Mato Grosso do Sul interessados em vender suas produções para as escolas da Rede Estadual de Ensino.

Quase 300 escolas estão com as chamadas públicas abertas e, cada edital tem prazo e solicitações de alimentos diferentes. No site da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agrer) www.agraer.ms.gov.br é possível conferir todos.

As escolas estaduais têm R$ 27,5 milhões disponíveis e autonomia para a aquisição de produtos da merenda escolar – recursos repassados pela União e pelo Estado. Conforme lei federal, pelo menos 30% dos alimentos adquiridos devem ser produzidos pela agricultura familiar.

De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, mais de 300 opções de cardápio elaboradas por nutricionistas estão disponíveis para as unidades escolares.

