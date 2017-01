Edinho Carvalho recebe em reunião organizadores do 2º Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike

O presidente da Câmara Municipal de Bodoquena vereador Edinho Carvalho (PR) recebeu na manhã deste sábado (28) em seu gabinete na Casa de Leis, os diretores da Atitude Aventuras & Desafios, empresa responsável para realização do Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike que este ano, terá sua segunda edição no dia 22 de Abril.

Durante a reunião, os organizadores do evento esportivo afirmaram que o Desafio Serra da Bodoquena vem fortalecer os roteiros de turismo esportivo e de aventura, uma vez que o Estado de Mato Grosso do Sul possui grande riqueza natural e paisagens exuberantes, “será uma grande festa entre a população local e turista”, ressaltaram.

Foi apresentado aos organizadores do evento o resultado do Desafio Serra da Bodoquena 2016 que teve mais de 700 ciclistas inscritos para a prova e grande repercussão para Bodoquena, com ampla divulgação nas redes sociais e nos principais canais de televisão do Estado.

Conforme o chefe do Legislativo, a intenção é somar forças com a empresa organizadora para que este ano o Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike tenha maiores proporções, tanto de inscritos quanto de público, o que ajuda na divulgação das belezas naturais do município, “a receptividade do nosso povo aos atletas e turistas com certeza vai mostrar a aprovação das pessoas pelo evento e vamos intermediar o apoio junto aos empresários locais para que apostem e apoiem mais esta edição. Tenho certeza que este evento entrará para o calendário do nosso município”, garante.

Ainda de acordo com Edinho, foi refirmado junto à equipe da Atitude Aventuras e Desafios o compromisso do Poder Legislativo em dar todo o suporte possível para a realização do evento.

"Quero juntamente com os demais vereadores colocar a Câmara Municipal a disposição para ajudar este importante evento que com toda certeza será um sucesso, maior ainda do que foi a primeira edição. O nosso município só tem a ganhar com um evento deste tamanho, os hotéis lotam, aumentam as vendas no comércio, os balneários recebem um número maior de visitantes e com isto circula mais dinheiro na economia local que vai ajudar no desenvolvimento sustentável do nosso município", comemora Edinho.

O Desafio Serra da Bodoquena de Mountain Bike é uma prova desportiva na modalidade de mountain bike maratona (longa distância), com um estilo off-road (estradas pavimentadas, estradas de chão, trilhas em morros e matas).

Os interessados em participar do evento poderão fazer as inscrições que são limitadas e abertas a atletas amadores, atletas federados ou não, a partir do dia 6 de fevereiro pela internet no site www.atitudeaventuras.com.br e os pagamentos efetuados através de boleto bancário.

As inscrições são individuais, intransferíveis e serão efetivadas após o pagamento.

