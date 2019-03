INTERNACIONAL Edifício, onde havia uma escola, desmorona na Nigéria e deixa vítimas 13 março 2019 - 08h57 Tweet

Temilade Adelaja/Reuters/Direitos Reservados Na capital da Nigéria, em Ita Faji, Lagos, um prédio de três andares desmoronou. O edifício fica em uma área bastante movimentada da cidade. O local é utilizado como colégio para crianças. Há pessoas soterradas. Sete crianças já foram resgatadas dos escombros. A escola tinha capacidade para mais de cem estudantes.

Imagens divulgadas pelas emissoras locais de televisão mostram que a escola ficava no no último andar do prédio.

Nos últimos cinco anos, mais de 170 pessoas morreram em consequência de acidentes em construções na Nigéria.

*Com informações da agências pública DW, da Alemanha, e emissora pública de televisão de Portugal, RTP.