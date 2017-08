Edição nº 6 – Programa “Momento da Cultura”

A Campanha “Agosto Lilás”, de enfrentamento a violência contra a mulher é um dos assuntos abordados em mais uma edição do “Momento da Cultura”. A convidada é Luciana Azambuja, subsecretária de Políticas Públicas das Mulheres, que falou sobre as ações deste importante meio de conscientização e explicou como a Lei Maria da Penha é aplicada, desmistificando, inclusive, que não se enquadra só em casos de agressão física, mas também de violência psicológica, patrimonial, virtual, entre outros.

O ouvinte vai poder conferir um bate-papo com Luciana Kreutizer, coordenadora do Centro Cultural José Octávio Guizo (CCJOG) e que está à frente da unidade há dois meses. Ela comenta sobre os novos projetos que pretende implantar e as novidades acerca de parceria público-privada. Há expectativa de que já nos próximos meses a unidade ofereça curso de línguas (inglês e alemão), yoga, percussão, etc.

O programa também traz a participação do Grupo Casa – Coletivo de Artistas. Quem fala sobre o assunto é Ligia Prietto e Fernando Lima, que contaram sobre a arte milenar de fazer teatro. A companhia tem mais de 30 espetáculos no repertório e ministra aulas para mais de 100 alunos.

Confira o Programa na íntegra no link: PROGRAMA DA CULTURA_31_08_2017

