Edição nº 5 – Programa “Momento da Cultura”

O Fundo de Investimentos Culturais (FIC) é um dos temas abordados no programa. O convidado desta edição é Ricardo Maia, superintendente do FIC, que esclareceu pontos fundamentais acerca desse importante meio de fomento à cultura sul-mato-grossense. O recurso atende os 79 municípios e financia as mais diversas vertentes da arte como: teatro, circo, dança, artesanato, literatura, artes visuais, biblioteca, entre outros.

Outro assunto em destaque é o Prêmio “Jovem Show”. Com inscrições abertas até 20 de agosto é uma oportunidade de revelar novos talentos do Estado. O subsecretário de Políticas Públicas para a Juventude Thiago Freitas explicou como está sendo a repercussão do festival. Os interessados podem acessar o site www.festivaljovemshow.secc.ms.gov.br.

Nesta edição, o ouvinte vai conferir também a história do músico Júlio Queiroz, multi-instrumentista que realiza trabalhos em parcerias com músicos regionais, além da agenda cultural com várias atrações de graça para a população.

