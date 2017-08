Edição nº 4 – Programa “Momento da Cultura”

Nesta edição do “Momento da Cultura”, os ouvintes vão saber um pouco mais sobre artes visuais e as políticas públicas para a área. O programa também aborda as atividades do MARCO – Museu de Arte Contemporânea de Mato Grosso do Sul, por meio de entrevista com a gestora da unidade Lúcia Monserrat. No bate-papo, ela comenta a importância do museu para sociedade e de como as pessoas podem aproveitar o espaço.

O programa destaca o artista é Ilacir Galvão, popularmente conhecido como Galvão Pretto, que falou sobre seu último trabalho denominado “Artista Viajante”, além de sua experiência como representante da Fundação de Cultura no Maranhão, no projeto “Museu a Céu Aberto”. Já o secretário da SECC (Secretaria de Cultura e Cidadania), Athayde Nery, fez um balanço da 18ª edição do Festival de Inverno de Bonito, e falou sobre os preparativos para o Festival América do Sul – Pantanal em Corumbá.

Confira o Programa “Momento da Cultura” na íntegra, no link: PROGRAMA DA CULTURA_03_08

MS no Rádio – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Veja Também

Comentários