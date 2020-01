Edição extra do DOE traz lista de convocados para Cursos de Formação da PM e Bombeiros

Campo Grande (MS) – Conforme cronograma divulgado pelo Governo do Estado, a lista de convocados para os Cursos de Formação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, foi publicada em edição extra do Diário Oficial na tarde desta quarta-feira (29). Nos editais são listados os locais, data e hora em que os candidatos devem apresentar-se para a matrícula, realizada exclusivamente em caráter presencial.

De acordo com a publicação, as matrículas não serão realizadas por meio eletrônico ou por terceiros, ainda que os candidatos estejam munidos de qualquer tipo de instrumento procuratório. A presença, segundo o documento, subsidiará a Investigação Social, sendo exigida, portanto, em razão de serem necessárias informações relativas à vida privada do candidato.

Os editais listam ainda, todos os documentos necessários para a realização da matrícula, bem como os links que contém os formulários que devem preenchidos e apresentados. Especificações relacionadas à interposição de recursos também estão previstas na publicação.

Para conferir o edital completo, acesse aqui.

Elaine Paes – Secretaria Estadual de Administração e Desburocratização – SAD

Foto: Arquivo Subcom