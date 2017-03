Edição especial de corrida e caminhada da Corrida OAB reúne 500 mulheres

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), realizou na manhã desse domingo (5), a 10ª Corrida e Caminhada Feminina. O evento abre a semana de comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

De acordo com a presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA), Tâmara Sanches, o objetivo da corrida foi promover a integração entre as advogadas e celebrar o dia das mulheres estimulando a prática de exercícios físicos. “Queríamos fazer algo que tirasse as mulheres advogadas do ambiente de trabalho e trouxesse para um momento de descontração, para uma confraternização, promovendo a saúde e premiando elas”, explica.

O vice-presidente da OAB/MS, Gervasio Alves de Oliveira Junior, enfatiza a importância da semana e da mulher advogada na sociedade. “A semana é um compromisso que a OAB/MS assumiu de resgatar, de fato, a igualdade tão reclamada, mas na prática inobservada pela sociedade. Notadamente, as mulheres constituem hoje mais de 50% da advocacia nacional e representam uma força política sobre a qual repousa nossas esperanças. Ainda há muito a se conquistar? Sim, mas isso não é uma luta de homens e mulheres, mas da sociedade como um todo”.

Participou da corrida cerca de 500 mulheres, de acordo com Márcio Rodrigues, parceiro e idealizador do evento. A largada aconteceu na frente da sede da OAB/MS, e as participantes seguiram pelo Parque dos Poderes. O percurso foi de cinco quilômetros, com chegada na OAB/MS.

Todas as participantes ganharam medalha da corrida. As primeiras colocadas receberam troféus. Também houve sorteio de brindes e todas as participantes receberam ainda café da manhã e massagens.

Neste ano, a OAB/MS ainda vai premiar durante todo o mês de março as mulheres da carreira jurídica do Estado. “Fizemos parceria com várias empresas que se prontificaram a oferecer brindes às mulheres advogadas. Então, vamos fazer sorteio de semijoias, sapatos, voucher de doceria, jantar em restaurante, salão de beleza, maquiagem, entre outros”, complementa a vice-presidente da CMA, Suzana Poletto Maluf.

Primeiras colocadas:

Categoria Geral

1° lugar: Rosinha Conceição

2° lugar: Livia Varela Gregorio Cabral

3° lugar: Susie Davalos Guibi

De 14 a 29 anos

1° lugar: Gislaine Pereira Mongeló

2° lugar: Dayane Caldeira Pintado

3° lugar: Lidiane

De 30 a 39 anos

1° lugar: Valquiria Aparecida de Oliveira

2° lugar: Camile Colpani

3° lugar: Nandi Maiala P. Simon

De 40 a 49 anos

1° lugar: Lucinete da Silva Batista

2° lugar: Elaine Siqueira Hernandes Nery

3° lugar: Lucia Aguiar Pinheiro

De 50 a 59 anos

1° lugar: Irene José Cardoso

2° lugar: Benita Gonçalves Lima de Oliveira

3° lugar: Anna Charbel

De 60 a 99 anos

1° lugar: Nilza Nucena do Nascimento

2° lugar: Maria de Fátima Oliveira

3° lugar: Aparecida dos Santos Perereira Cavaretto

Veja Também

Comentários