Eclipse total se torna um negócio lucrativo nos Estados Unidos

O eclipse total do sol que acontece hoje (21) é um episódio raro: a última vez que a Terra teve um eclipse solar com as mesmas características foi há 99 anos. O fenômeno vai poder ser observado em sua totalidade do fenômeno, numa faixa de terra de cerca de 270 quilômetros de largura, que cruzará os Estados Unidos. Serão 2 minutos e 40 segundo de completa escuridão para quem estiver entre as cidades de Charleston, na Carolina do Sul (costa leste) e Salem, no Oregon (costa oeste).

O fenômeno vai ser visto em todo o território norte-americano de maneira parcial, no Canadá, Estados Unidos e México, bem como em vários países da África e da Europa poderão acompanhar o eclipse. No Brasil, moradores das regiões Norte e Nordeste poderão avistar o fenômeno entre 12h46 e 18h04, horário de Brasília. No extremo norte, a previsão é que a escuridão chegue a 50%.

Negócio lucrativo

Nos EUA, o eclipse de hoje tornou-se um grande evento, com venda esgotada de óculos especiais para o fenômeno e grande fluxo de turistas para as cidades mais expostas, como as já citadas Charleston, na Carolina do Sul, e Salem, no Oregon.

Em muitos lugares dos Estados Unidos o Eclipse virou um negócio lucrativo. Camisetas com a frase: “Onde você vai estar no dia 21 de agosto na hora do eclipse?”, foram vendidas em várias regiões. A cidade de Charleston, que desde ontem começou a receber turistas, espera receber hoje um milhão de visitantes.

Os óculos especiais com filtro apropriado para apreciar o fenômeno estavam esgotados em várias cidades. A associação de pais da Alpharetta High School, uma escola de ensino médio de Alpharetta (região norte de Atlanta), arrecadou um dinheiro extra, depois de vender, hoje (21), diversos óculos próprios para o eclipse para pais e alunos.

A Agência Brasil foi até a escola e conversou com gente que estava em uma fila comprando o item, como Melanie Grandy, 42 anos, disse que não conseguiu achar os óculos durante todo o fim de semana. “Procurei muito e estava tudo esgotado. Sorte minha que meu filho estuda aqui”, falou.

Além de quatro óculos para a família, Melanie levou mais cinco para amigos que pediram que ela comprasse. O limite para cada aluno era de 20 pares. Cada par foi vendido à U$ 5. As autoridades americanas recomendaram não usar radiografias para observar o fenômeno, pois segundo elas não é um filtro apropriado para proteger os olhos.

Segurança

Em Atlanta, na Georgia, onde a cobertura do eclipse será de 98%, vários distritos do estado liberaram as aulas nas escolas. A preocupação do Departamento de Educação de Atlanta foi com a segurança na hora da saída. Um comunicado das autoridades do estado justificou que as classes iam ser liberadas mais cedo, mas que os alunos que faltassem a aula não teriam o dia contado com ausência.

Segundo as autoridades, as ruas poderiam ficar escuras e sem a iluminação programada para as noites. Além disso, as escolas teriam que garantir que as crianças e adolescentes olhariam para o sol de maneira segura – usando os óculos de proteção. O ponto máximo da cobertura do sol pela Lua, acontece por volta de 14h35min em Atlanta e o fenômeno termina por volta das 4h da tarde.

