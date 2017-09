EBC fará esta semana reuniões com produtores audiovisuais do Sul e do Norte

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) realiza esta semana duas reuniões com produtores contemplados no Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (Prodav) para TVs Públicas de 2013/2014 e 2015. Na quarta-feira (27), o encontro será com os profissionais da Região Sul, e na quinta (28), com os do Norte.

Até a primeira quinzena de outubro, serão realizadas reuniões nas cinco regiões do país. O objetivo é ouvir os produtores, financiados com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), sobre as 1ª e 2ª edições do projeto, além de fornecer orientações e esclarecer dúvidas.

Desde junho, uma equipe da EBC acompanha as Linhas de Produção de Conteúdos destinadas às TVs públicas. A empresa atua acompanhando o desenvolvimento das obras pelas produtoras, sua homologação em conformidade com a Norma Técnica 704 da EBC e, posteriormente, distribuição do conteúdo para as TVs públicas.

Manaus

A reunião com os produtores da Região Norte ocorrerá em Manaus. Antes do evento, em entrevista coletiva, os profissionais farão um balanço das duas edições do Prodav e falarão sobre suas expectativas para o lançamento da 3ª edição.

Para participar da reunião regional e enviar sugestões sobre o encontro, os produtores devem confirmar presença por meio da Central de Atendimento, disponível no portal institucional da EBC, com o assunto “Contribuições para o encontro Região Norte”.

