EBC coordena pool de emissoras para a cobertura da posse presidencial

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) vai coordenar o pool de imagens, integrado por 11 emissoras de televisão, que fará a transmissão oficial da posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2019, em Brasília. A cerimônia de posse começa por volta das 14h. O sinal do pool será aberto às 13h30.

No pool, as emissoras dividem o trabalho de captação das imagens do presidente eleito durante todo o dia do evento. A EBC vai gerenciar o pool a partir do prédio da Ranac, em Brasília, que terá acesso restrito do dia 29 de dezembro a 1º de janeiro, às 22h.

No dia da posse, o presidente eleito segue da Granja de Torto, residência oficial, até a Catedral de Brasília e, de lá, para o Congresso Nacional. Na cerimônia, no Congresso Nacional, que Bolsonaro será oficialmente empossado. No plenário da Câmara, Bolsonaro faz o primeiro discurso feito à nação diante dos parlamentares.

No parlatório do Palácio do Planalto, Bolsonaro recebe a faixa presidencial do presidente Michel Temer. Haverá um pronunciamento à nação do parlatório. Em seguida, ele dará posse aos ministros, cumprimenta os líderes estrangeiros presentes e faz a foto oficial. O evento termina com um jantar no Itamaraty, que reúne o presidente, as missões estrangeiras e as autoridades da República.

A NBR fará a cobertura do evento durante todo o dia. A partir das 10h, a emissora transmitirá boletins sobre a posse. Às 13h, inicia a transmissão especial, ao vivo, com repórteres localizados em vários pontos da Esplanada dos Ministérios e ancoragem do estúdio, que terá a presença de comentaristas convidados.

Às 13h30, a NBR integra o pool e segue na cobertura até o evento final da posse, no Itamaraty.

Agência Brasil

Toda a equipe de repórteres, editores e repórteres fotográficos da Agência Brasil está envolvida na cobertura. Haverá profissionais na Granja do Torto, na Esplanada dos Ministérios, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e na redação da agência, em Brasília.

Os jornalistas vão acompanhar a movimentação na Granja do Torto até a saída do presidente para a Catedral e o Congresso Nacional. Durante o percurso na Esplanada dos Ministérios, repórteres vão acompanhar a movimentação da população, o esquema de segurança e o deslocamento do presidente.

No Congresso, quatro jornalistas vão cobrir os momentos da posse com o juramento de compromisso constitucional, a assinatura do termo de posse e o pronunciamento do novo presidente. Em seguida, Bolsonaro seguirá para o Palácio do Planalto onde será transmitida a faixa presidencial.

No Itamaraty, repórteres e fotógrafos vão acompanhar as autoridades estrangeiras que estarão na cerimônia. A previsão é que 12 chefes de Estado (presidentes) internacionais compareçam, além de primeiros-ministros e chanceleres.

Portal EBC e redes sociais

O Portal EBC fará, a partir das 14h, um Siga em Tempo Real de todas as informações sobre a posse do presidente, incluindo conteúdos próprios e dos demais veículos da casa como TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil.

Nas redes sociais, as reportagens sobre a posse serão acompanhadas da hashtag #EBCnaPosse. Profissionais do Portal EBC e EBCnaRede farão a cobertura da posse presidencial in loco contribuindo para a cobertura nas redes sociais e Siga em Tempo Real.

Os perfis da TV Brasil no twitter, no facebook e o canal do Youtube vão transmitir a cerimônia de posse ao vivo.

TV Brasil

A TV Brasil exibirá programa especial sobre a posse a partir do estúdio, com os apresentadores Roseann Kennedy e Pedro Pontes, além do comentarista político convidado Leonardo Barreto. Durante o programa, os telespectadores poderão acompanhar as imagens da posse e informações sobre o novo governo em comentários e matérias especiais. O especial cobrirá o evento desde a saída do presidente da Granja do Torto até seu discurso no parlatório.

A partir das 20h, entra no ar o Repórter Brasil transmitido, ao vivo, da Praça dos Três Poderes e apresentado por Katiuscia Neri, com todos os detalhes da cobertura da posse. Pela manhã, a TV Brasil exibirá flashes das posses dos governadores do Distrito Federal, de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Maranhão.

Rádio Nacional

As Rádios EBC também vão fazer uma cobertura especial da posse presidencial. Em rede, as Rádios Nacional de Brasília AM, Nacional de Brasília FM, Nacional do Rio de Janeiro AM, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões trarão os principais acontecimentos e notícias durante todo o dia.

Às 8h, os âncoras Valter Lima e Estevão Damásio (Brasília) comandam a programação, ao lado de Miguelzinho Martins (Amazônia), Anchieta Filho (São Paulo), Cézar Faccioli (Rio de Janeiro) e Otto Farias (Alto Solimões), com as principais informações sobre a posse dos governadores nos estados e com a expectativa para a posse presidencial. Além disso, serão entrevistados especialistas da área de economia, política e direito internacional. Eles trarão um panorama geral sobre a próxima gestão.

A partir das 14h, ancoram o programa especial ao lado de Valter Lima e Estevão Damásio (Brasília), os apresentadores Anchieta Filho (São Paulo), Gláucia Araújo (Rio de Janeiro), e Otto Farias (Alto Solimões). Juntos eles acompanham a posse presidencial, com a repercussão no Brasil e no mundo.

Toda a equipe de jornalismo da Rádio Nacional atuará desde cedo na cobertura da posse e dos governadores, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e na região da Amazônia. À tarde, os repórteres acompanharão a posse presidencial e a movimentação do público do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, da Praça dos Três Poderes, do Itamaraty e da rodoviária do Plano Piloto de Brasília.