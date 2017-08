EBC celebra 40 anos da Rádio Nacional da Amazônia com série especial

A partir de hoje, os ouvintes acompanham uma série especial com cinco reportagens, preparadas pelo Radiojornalismo da EBC, para comemorar os 40 anos da Rádio Nacional da Amazônia, celebrado no próximo dia 1º de setembro.

Os ouvintes acompanham, na primeira edição do Repórter Nacional, às 7h, a veiculação de conteúdos especiais produzidos pela equipe por ocasião do aniversário. As reportagens também irão ao ar ao longo da programação, nos demais radiojornais.

Na primeira reportagem, a jornalista da EBC, Maíra Heinen, conta a história da emissora, criada para integrar a Amazônia Legal ao restante do país. Durante a produção, ela conversou com Artemisa Azevedo, Sula Sevillis, Airton Medeiros, Miss Lene, Carlos Moreira, Renato Lima, âncoras, apresentadores e profissionais que fazem e fizeram a história da emissora.

A repórter conta como foi produzir o especial. Além do desafio, ela ressalta a importância de mostrar a história da rádio e sua importância para a população da região. “É gratificante ouvir nossos colegas trabalharem com tanta paixão e terem tanto orgulho. A gente sai do clichê de que a Amazônia é só floresta. Olhamos com muito cuidado e carinho para essa região do país”, afirma.

Para falar dos programas que fizeram história e artistas que começaram a carreira na Nacional da Amazônia, tema da segunda reportagem da série, Maíra recorda entrevistas com artistas como Amado Batista e a dupla Chico Rei e Paraná.

A importância da Nacional da Amazônia ontem e hoje será destaque da terceira reportagem da série. O público será informado sobre os serviços que a Nacional da Amazônia prestou e presta ao longo dessas quatro décadas, como, por exemplo, a promoção de encontros entre pessoas desaparecidas e as famílias. Os conselhos de Luísa Inês, as questões de gênero debatidas no Viva Maria, com Mara Régia, os recados e o papel social da emissora pública também serão tratados na quarta-feira, 30 de agosto.

A atuação dos jornalistas da EBC na produção de notícias sobre a região é pano de fundo para a quarta reportagem da série, que será veiculada na quinta-feira (31). Maíra Heinen recorda as principais coberturas do Radiojornalismo da EBC para a Rádio Nacional da Amazônia. A emissora e a equipe já foram agraciadas com alguns dos mais importantes prêmios concedidos a profissionais do jornalismo no país. Em 2012, a reportagem Crimes contra Indígenas na Ditadura conquistou o Prêmio Vladimir Herzog, na categoria rádio.

Na última reportagem da série, os ouvintes serão levados a pensar sobre o futuro, a importância da emissora e seus desafios. Todas as reportagens estarão disponíveis para acesso no site da Radioagência Nacional e poderão ser ouvidas também pelo site das Rádios EBC.

Os 40 anos nos Veículos EBC

Ainda em ritmo de comemoração, a EBC prepara uma exposição com fotos históricas da Nacional da Amazônia, na sede da Empresa, em Brasília. O Portal EBC publicará conteúdo multimídia comemorativo e os perfis @ebcnarede e @nacionaldaamazonia no Facebook publicarão vídeos e chamadas especiais.

Serviço:

Série Especial 40 Anos da Rádio Nacional da Amazônia

De 28/8 a 1°/9 - A partir das 7h, no Repórter Nacional

radios.ebc.com.br/nacionalamazonia

radioagencianacional.ebc.com.br

No Facebook:@ebcnarede

@nacionaldaamazonia

Produção e Reportagem: Maíra Heinen

Edição: Juliana Russomano

Coordenação: Juliana Russomano

Sonoplastia: Messias Melo

Veja Também

Comentários