"É preciso valorizar a carreira e aprimorar o trabalho desenvolvido pelo Ministério Público" diz Dagoberto em reunião

O deputado se reuniu com membros do MPE representados pelo promotor de Justiça e chefe de gabinete do Procurador-geral de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Lacerda / Divulgação

O deputado Dagoberto Nogueira (PDT) se reuniu com representantes da Ministério Público de Mato Grosso do Sul na terça-feira (29) para tratar de projetos que podem afetar o trabalho deste importante setor da Justiça. Para Dagoberto, é preciso valorizar a carreira e aprimorar o trabalho desenvolvido pelo Ministério. O parlamentar será titular da comissão Especial que analisa uma nova composição para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Para Dagoberto, a atuação do MP é fundamental para a democracia. “Aprimorar o Conselho e garantir melhores condições para o trabalho dos membros do Ministério é imprescindível para garantir o bom funcionamento da Justiça. Os Ministério Público Estadual e a instância federal podem contar comigo”, afirmou Dagoberto.

O deputado se reuniu com membros do MPE representados pelo promotor de Justiça e chefe de gabinete do Procurador-geral de Mato Grosso do Sul, Alexandre Magno Lacerda. Na próxima semana, a comissão que analisa a PEC 288/2016 que trata da composição do CNMP começará a debater a proposta.

Veja Também

Comentários