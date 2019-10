Reprocessamento do leite é mentira, diz ministério da agricultura

Alguns vídeos que circulam na internet, mostram o fundo da caixa de leite com uma espécie de marcas coloridas para identificar o leite reprocessado - Foto: Ilustração

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) esclarece que as informações que circulam na internet sobre o reprocessamento do Leite UHT (Ultra Alta Temperatura) são falsas. Segundo alguns vídeos circulados na internet, os códigos numéricos ou imagens no fundo da embalagem longa vida indicariam que o leite foi reprocessado. As pessoas que publicam estes materiais dizem que o leite passou da prazo de validade e retornou a fábrica para reutilizá-lo

Barras coloridas que representariam o leite reprocessado. Foto: Reprodução

Segundo a diretora do Dipoa (Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal) Ana Lucia Viana, o reprocessamento térmico do leite para consumo humano direto é proibido por lei e não pode ser, de forma alguma, praticado pelos laticínios.

De acordo com a pasta, o Dipoa e as unidades do Sipoa (Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal), mantém seu trabalho de acompanhamento, fiscalização, inspeção e auditorias da produção dos alimentos de origem animal a fim de garantir que qualquer irregularidade seja evitada.