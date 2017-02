E-mails de diretor de agência a companhias de energia serão revelados nos EUA

O escritório da procuradoria-geral de Oklahoma informou que cumprirá uma ordem judicial para que entregue documentos relacionados às comunicações do novo diretor da Agência de Proteção Ambiental (EPA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, Scott Pruitt, com companhias do setor de energia da época em que ele era procurador-geral do Estado.

A juíza Aletia Haynes Timmons determinou a entrega dos e-mails e outros documentos para o Centro para a Mídia e a Democracia, sediado em Wisconsin. Pruitt deixou o cargo de procurador na sexta-feira, dia em que foi empossado pelo presidente Donald Trump como o novo diretor da EPA.

O centro que fez o pedido busca dados sobre as comunicações, reuniões privadas e vínculos com companhias do setor de combustíveis fósseis. Em seu novo cargo, Pruitt terá a incumbência de regular esse setor. Na primeira reunião com a equipe da agência, na terça-feira, Pruitt disse acreditar que o país pode ser "favorável à energia e aos empregos e favorável ao meio ambiente". Fonte: Associated Press.

