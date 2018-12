É intenso trânsito na saída do Rio para Região dos Lagos

O tráfego está congestionado na ponte Rio-Niterói, principal saída do Rio para as praias da Região dos Lagos. O percurso de 13 quilômetros da travessia feito normalmente em 13 minutos está levando o dobro do tempo, com retenções do centro até a praça de pedágio. Depois que passa o pedágio, o motorista enfrenta mais congestionamento na Autopista Fluminense, no trecho da Niterói-Manilha, que liga os municípios de São Gonçalo à Itaboraí, na região metropolitana do Rio.

Esse é o trecho mais perigoso da rodovia, devido as comunidades em São Gonçalo, como o Morro do Salgueiro, uma das regiões mais perigosas do Rio. Muita gente está deixando a cidade hoje para passar as festas do Réveillon nas praias da Região dos Lagos. Cabo Frio deve receber cerca de 700 mil turistas.

Para evitar arrastões e assaltos na rodovia, a Polícia Militar colocou várias patrulhas nos acessos à São Gonçalo e a Polícia Rodoviária Federal também está com equipes reforçando o policiamento no trecho.

Operação Ano-Novo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou hoje (28) a Operação Ano-Novo nas rodovias federais do Rio de Janeiro, com foco na prevenção de acidentes de trânsito. O reforço no policiamento se estenderá até a próxima terça-feira (1º). A operação será marcada por ações de fiscalização e educação, com prioridade para o controle de velocidade com radares portáteis, o combate à embriaguez ao volante e a fiscalização de ultrapassagens proibidas.

O período de festas de fim de ano é marcado pelo aumento do fluxo de veículos circulando pelas rodovias federais do Rio de Janeiro. O policiamento será reforçado em locais com maior movimento e alto índice de acidentes, em dias e horários específicos, de acordo com as estatísticas.