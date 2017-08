E-commerce espera crescimento de 12% para Dia dos Pais

Com a chegada do Dia dos Pais, o comércio eletrônico já está aquecido com as vendas. De acordo com levantamento realizado pela Infracommerce, empresa líder em full service para e-commerce na América Latina, o e-commerce possui uma expectativa de crescer 12% em relação ao mesmo período do ano anterior. O ticket médio também deve subir 9%, expectativa que se assemelha ao levantamento realizado pela Ebit, empresa referência em informações sobre o comércio eletrônico brasileiro, que espera um crescimento de 11% na comparação com 2016.

O Dia dos Pais é uma das principais datas do segundo semestre para o comércio de eletrônicos como celulares e itens nesse segmento. Ainda segundo a Infracommerce, produtos como tênis, acessórios e roupas esportivas são os mais procurados. As lojas que contemplam esses setores contabilizam um aumento entre 20% e 40% nas vendas para o período e a expectativa é que aproximadamente 20 milhões de brasileiros comprem até o dia 13 de agosto, especialmente mulheres entre 20 e 34 anos.

Segundo Samantha Schwarz, responsável ela área de Operação de Lojas da Infracommerce, com a popularidade do comércio eletrônico a tendência é que os clientes antecipem cada vez mais suas compras. “Nesse ano, desde o dia 10 de julho já notamos um aumento nas visitas. Nos anos anteriores, a procura começou mais tarde: por volta do dia 25 de julho”, explica.

A especialista também aponta que os consumidores vêm buscando cada vez mais cupons de desconto e que essa foi uma estratégia muito usada no setor em 2016, que permanece para 2017. Por fim, apesar do foco da data ser o público masculino, a comunicação e as campanhas são bastante voltadas para as mulheres que têm grande parte do poder de compra para a ocasião.

A Infracommerce, que realizou este levantamento para a data, é responsável pelas lojas virtuais de marcas como Ambev, Mizuno, Mont Blanc, Oakley, Ray Ban e Unilever.

Sobre a Infracommerce

A Infracommerce é especializada em negócios digitais e oferece um conceito diferenciado ao mercado que reúne plataforma, marketing, conteúdo, pagamento, logística e SAC em 3 núcleos centrais de competência: Plataforma Omnichannel, Marketing & Vendas e Operações. Sua atuação integrada, resulta em projetos mais eficientes a um menor custo.

Fundada em 2012, conta atualmente com mais de 500 colaboradores e é referência em projetos Full Service, performance em marketing digital e projetos B2B e B2E na América Latina. Foi eleita a Melhor Operação no Prêmio E-commerce Brasil 2017, Melhor Empresa de Serviços Digitais do Brasil pela ABCOMM 2017 e Melhor Empresa Full Service 2015 – Eawards 2015.

