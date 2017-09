Durante workshop, diretor regional do Senai destaca as ações do Sistema Fiems para o desenvolvimento do setor industrial

Durante o 2º Workshop de Poliamida 12 da MSGás (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul), realizado nesta quarta-feira (20/09), na Escola Senai da Construção, o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, fez uma apresentação sobre a indústria do gás em Mato Grosso do Sul e detalhou as ações do Sistema Fiems para o desenvolvimento do setor industrial.

Segundo Jesner Escandolhero, o evento é extremamente relevante porque a MSGás é uma companhia que dá suporte ao desenvolvimento industrial. “O gás natural é um elemento importante da matriz energética que contribui diretamente para a indústria. Entendemos que a nossa contribuição é trazer os números atuais do desenvolvimento industrial do Estado e também como o Sistema Fiems proporciona o suporte a esse desenvolvimento”, afirmou.

O diretor-presidente da MSGás, Rudel Trindade, destacou a parceria entre o Senai e a companhia. “Essa área do gás natural é uma área extremamente técnica, uma área em que se tem uma base de engenharia muito forte. Essa sinergia entre MSGÁS e Senai é perfeita, porque o Senai tem toda uma estrutura de capacitação, de certificação e é isso que temos buscado”, declarou.

Ele ainda explicou que esta é a segunda edição do workshop e trata da utilização de poliamida 12 nas redes de gás natural. “É um material extremamente pioneiro, novo, que possibilita uma redução de custos muito grande. Numa rede dessas, precisamos de certificação, verificação de solda. Então esse evento traz essa apresentação sobre o material, para disseminar o conhecimento, e aqui na Escola Senai da Construção para afinar ainda mais essa nossa parceria”, completou.

Realizado pela MSGás, o 2º Workshop de Poliamida 12 tem como objetivo ampliar conhecimento na distribuição de gás natural e avaliar o processo de implantação de ramal de poliamida, discutindo a importância da qualificação de profissionais, a certificação profissional de soldadores e o desenvolvimento de procedimentos para situações de emergências.

