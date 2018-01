Durante Showtec, emissão de carbono será anulada com plantio de árvores nativas

As inovações tecnológicas estão cada vez mais eficientes e já passam do estágio mecânico para o sistema digital, aplicando-se a todos os estágios da cadeia produtiva - Arquivo

A tradicional feira de tecnologia de Maracaju (Showtec), voltada ao setor produtivo, abre nesta quarta-feira (17) com uma programação que dá ênfase à harmonização da exploração agrícola com ações de preservação ambiental. A certificação de compensação de carbono por meio do plantio de árvores nativas é uma das novidades da feira, que é realizada há 22 anos.

Segundo a Fundação MS, idealizadora e promotora do evento, as emissões de carbono geradas pela organização serão anuladas com plantio de árvores nativas na Serra da Bodoquena. O governador Reinaldo Azambuja, um dos precursores do emprego de tecnologia no campo, como faz todas as edições, participa do evento.

No âmbito das práticas socioambientais, a Fundação MS estimula o sistema de plantio direto e integração lavoura-pecuária para fixação do carbono, mostrando que é presente no meio rural a preocupação em buscar cada vez mais produtividade para atender as demandas por alimento sem exaurir os recursos naturais. Em Mato Grosso do Sul, três feiras anuais estimulam o emprego de tecnologia no meio rural – Showtec, em Maracaju, Dinapec, em Campo Grande, e Tecnoagro, em Chapadão do Sul.

De acordo com o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, as inovações tecnológicas são importantes também para o planejamento e destaca as tecnologias de produção conservacionistas e integração de sistemas que permitem o sequestro de carbono, que pode virar matéria orgânica e aumentar a produtividade.

A programação prevê também palestras que orientam os produtores não apenas em relação à obtenção de ganhos de produtividade, mas também de cuidados sobre os riscos das atividades agropecuárias. Os desafios dos sistemas produtivos também serão discutidos, com abordagens sobre o impacto fitossanitário dos cultivos sucessivos e riscos agronômicos na agropecuária.

A Fundação MS também vai apresentar uma plataforma digital que será disponibilizada online aos produtores para dar dicas de gestão e ajudar na obtenção de eficiência na produção.

O Showtec é realizado todos os anos para exposição, troca de informações e esclarecimento do público sobre as principais inovações, pesquisas e estudos voltados à produção e sustentabilidade do agronegócio.

Avanços

As inovações tecnológicas estão cada vez mais eficientes e já passam do estágio mecânico para o sistema digital, aplicando-se a todos os estágios da cadeia produtiva.

Para os organizadores da feira, a tecnologia é importante aos sistemas produtivos porque uma boa safra pode não significar boa remuneração ao produtor se o custo de produção for muito alto. Para a Fundação MS, as boas práticas de produção com inovação tecnológica asseguram certificados de conformidade e outros benefícios e as técnicas de manejo agroecológico também são práticas inovadoras, com ganhos econômicos e ambientais.

Os desafios do agronegócio continuam sendo muitos, mas as últimas décadas mostraram que o agricultor brasileiro abraça as inovações. Para um setor que vem amparando sua forte expansão nos ganhos de produtividade a adesão de mais produtores às tecnologias digitais aumentam a cada safra.