Durante o Diálogo Municipalista, Dorival Betini anuncia lançamento do Plano safra

O delegado federal da DFDA-MS (Delegacia Federal da Agricultura

Familiar), em Mato Grosso do Sul, Dorival Betini, anunciou na tarde desta

sexta-feira (4), ao participar do Diálogo Municipalista, promovido pela

CNM (Confederação Nacional de Municípios) em parceria com a

Assomasul, em Campo Grande, o lançamento do Plano Safra 2017/2020,

que ocorrerá na Câmara de Vereadores do município de Nioaque na

próxima segunda-feira (7).



Betini representou o secretário Especial de Agricultura Familiar e

Desenvolvimento Agrário (SEAD), José Ricardo Ramos Roseno, durante

painel "A promoção da agricultura familiar e da assistência técnica e

extensão rural no Município", no qual falou sobre a estrutura da pasta e das

ferramentas de apoio institucional aos municípios.



Ao convidar prefeitos e secretários municipais para o lançamento do Plano

Safra, o delegado disse que este ano será disponibilizado R$ 30 bilhões em

crédito para a agricultura familiar em todo o país e o acesso é ilimitado

para os agricultores do Estado este ano.



Segundo ele, os juros do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da

Agricultura Familiar) permanecem baixos, variando entre 2,5% e 5,5% ao

ano.



Betini comentou que, apesar de o Plano ter sido lançado em nível nacional,

é importante convocar os agricultores dessas localidades, uma vez que boa

parte não acessa os recursos por falta de informação.

Esses encontros regionalizados, ainda segundo ele, serão realizados em

parceria com as prefeituras e do governo do Estado por meio da Agraer

(Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) de MS.

Na visão do delegado federal, o Plano garante um volume suficiente para

atender as necessidades do agricultor, dando condições para ele investir na

produção.



O delegado falou ainda sobre as dificuldades da pasta, mas disse que as

parcerias têm sido fundamentais para o apoio institucional aos municípios

com apoio da bancada federal por meio de emendas parlamentares.

De acordo com ele, depois do evento em Nioaque, o Plano será lançado

em Glória de Dourados (dia 9), Água Clara (dia 10) e Rio Verde de Mato

Grosso (dia 11).



CRÉDITO FUNDIÁRIO



Paralelamente ao lançamento do Plano Safra, a DFDA-MS deve anunciar o

novo crédito fundiário que, segundo Betini, foi totalmente remodelado,

disponibilizando novos valores e maior prazo de carência e prazo para

pagamento.



O crédito fundiário disponibilizará este ano R$ 140 mil para cada produtor

rural com três anos de carência e 30 anos para pagamento da dívida. Os

recursos são para aquisição de lotes de terra.



O delgado informou que antes, o crédito previa a liberação de apenas R$ 80

mil por pessoa com dois anos de carência e 25 anos para pagamento.

A DFDA-MS deverá promover ainda a entrega de R$ 4,4 milhões para a

compra de 22 patrulhas mecanizadas a serem distribuídas aos municípios,

cujos recursos são oriundos de emendas parlamentares da bancada federal,

com contrapartida de 10% do governo do Estado.

Além da entrega de 22 veículos destinados à assistência técnica,

computadores, materiais de escritório para equipar as sedes da Agraer em

MS. Os veículos, conforme Betini, estão em processo de licitação.

Participaram do debate Lúcio Taveira Valadão, diretor executivo da

Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Assistência Técnica e

Extensão Rural (Asbraer) e Osni Rocha, técnico da área de

Desenvolvimento Rural/CNM, além do diretor da Agraer, Enelvo Felini.

Veja Também

Comentários