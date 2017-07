Durante Feira da Indústria de Calçados representantes comerciais são homenageados

O último dia da 5ª Feicc-MS (Feira de Calçados, Couros e Acessórios de Mato Grosso do Sul) foi marcado pela emoção de três representantes comerciais, homenageados em função dos serviços prestados ao setor calçadista do Estado nas últimas décadas. Cícero Bezerra da Silva, José Paschoal Fedel e Laélcio Tassinari de Oliveira receberam o reconhecimento na quarta-feira (19) das mãos dos organizadores do evento.

“É a primeira vez que a Feicc-MS homenageia alguns profissionais da área. Os três nomes foram escolhidos com base no tempo de profissão, todos atuam há mais de 30 anos no segmento e no reconhecimento junto ao mercado. Conversamos com clientes e fornecedores para corroborar a decisão, e não houve quem discordasse dos nomes indicados”, comentou o presidente do Sindical/MS (Sindicato das Indústrias de Calçados de Mato Grosso do Sul), João Batista de Camargo Filho, que organiza o evento.

Cícero Bezerra da Silva é natural de Presidente Epitácio (SP) e veio para o Mato Grosso do Sul em 1975 para representar o Grupo Strasbourg, que produzia o chinelo franciscano. Depois, representou a marca Grendene por 27 anos. “A homenagem me deixou muito lisonjeado. Encaro ela como um reconhecimento a pessoas que, como eu, representam a história da evolução calçadista no Estado”, declarou Cícero.

Já José Paschoal Fedel iniciou a vida profissional aos 15 anos, no setor de limpeza de uma loja. Aos 18, iniciou a carreira de representante comercial e, hoje, representa as marcas Pampili, Klin e meias Winston. “Foi uma homenagem ultraemocionante. Fui pego de surpresa e não posso deixar de compartilhar esse reconhecimento com todos os companheiros de profissão que, como eu, saem todas as semanas de casa em busca do sustento da família. Vivemos uma rotina de despedidas, e isso torna a representação comercial uma profissão para pessoas heroicas”, afirmou.

E Laélcio Tassinari de Oliveira veio de Minas Gerais para representar a indústria de malas e bolsas Kelson. Atualmente, seu escritório detém as marcas Ortopé, Sapatoterapia, Garotti e Confecções Raffer. “Sempre digo que o mercado é baseado no tripé composto por indústria, representante comercial e cliente. Se um desses elos enfraquece, a cadeia toda enfraquece. Essa homenagem, hoje, representa o maior prêmio que eu poderia ter alcançado na minha vida profissional, que é um bom relacionamento com os clientes”, afirmou Laélcio.

Problema de saúde

Um dos expositores da 5ª Feicc-MS, Paulo Eduardo Dias, sentiu um mal-estar na noite da última segunda-feira (17) e foi hospitalizado às pressas com suspeita de AVC (Acidente Vascular Cerebral). O episódio conferiu ainda mais emoção à solenidade, que foi encerrada com uma homenagem ao representante. “Vamos direcionar o troféu Garra de Ouro ao Paulinho, como um símbolo das boas energias que estamos emanando para a sua pronta recuperação”, finalizou João Batista de Camargo Filho.

