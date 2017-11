Prefeito conversa com estudantes sobre temas importantes para a cidade

Foto: Diogo Gonçalves

A manhã desta sexta-feira (24) foi diferente para os alunos do 8º e do no 9º ano da Escola Municipal Danda Nunes, localizada no Bairro Vivenda do Bosque. Durante a entrega das últimas unidades das “Cartilhas do Jovem Consumidor”, o prefeito Marquinhos Trad propôs um bate papo com os alunos, onde os mesmos o questionavam, sobre o que quisessem perguntar e ele respondia.

Perguntas sobre a finalização de obras, entrega dos uniformes escolares, reformas de escolas, segurança pública, melhoras das praças e parques, entre várias outras foram respondidas.

A estudante Eduarda Andrade, do 8º ano, quis saber porque os uniformes deste ano demoraram tanto para chegar.

O prefeito explicou que a Prefeitura de Campo Grande é uma empresa pública e que ele está para cuidar das coisas da cidade e acima de tudo para zelar e guardar o dinheiro que é de todos. “Quando a gente quer comprar alguma coisa eu não posso fazer como uma empresa particular, que vai ao caixa, tinha o dinheiro e vai a loja e compra. Não e assim! Quando é empresa pública eu tenho que abrir uma licitação, que é uma oportunidade para que várias empresas concorram, e além disso, qual delas oferecem a melhor qualidade, com o melhor preço. Existem prazos e existem fases. E essas fases são demoradas e muitas vezes sofrem impugnação de empresas que não aceitam a derrota, e buscam o aparelho judicial para tentar vencer o certame. Quando nos entramos em janeiro a licitação já deveria ter sido iniciada, mas não foi. Para este próximo ano, nós queremos entregar os uniformes e o kit de material no início das aulas. Este é nosso compromisso”, afirmou.

Já o aluno Matheus Silva, do 9º ano A, quis saber sobre as praças. “O que o senhor pretende fazer nas praças públicas para melhorar?”, questionou.

O prefeito explicou o que já fez nos 11 meses de gestão, mas ponderou que precisa do apoio dos munícipes para manter os locais em ordem. “Todos os lugares onde foram edificadas praças, por descuido da própria comunidade, foram sendo depredadas. Hoje é muito comum entregar uma praça pública pintada, e uma semana depois ela está toda pichada. Na Praça Ary Coelho, nestes 11 meses de mandato, já arrumei 3 vezes o banheiro”, contou.

Ele ainda afirmou que assim que entrou na prefeitura, os 9 parques maiores da cidade estavam fechado pelo Ministério Público Estadual, por o município não ter havido cumprido um Termo de Ajustamento de Conduta. “Então eu comecei a reorganizar esses parques. Instalamos academias públicas de ginástica no Jacques da Luz e no Ayrton Senna. No Guanandizão estamos licitando para reformar totalmente. O Morenão não teve jogos no ano passado, nós reabrimos este ano. Tanto que a final do campeonato foi disputada lá. Antes era no estádio das Moreninhas. A Praça do Belmar Fidalgo arrumamos a pavimentação, consertamos o campo. Estamos dando aula de ginástica. A população retornou ao local. Trocamos todas as luminárias de todos os parques e praças para dar mais segurança e intensificamos o reforço da guarda municipal. Reativamos as piscinas do Tarsila do Amaral. Aqui no Carabdá Bosque tinha o Instituto Mirim, unidade II, nos desativamos e criamos o Centro Municipal de Treinamento Esportivo. Arrumamos toda a quadra, temos basquete, vôlei, handebol, hidroginástica, natação, temos luta olímpica e boxe. É o que a gente tem feito”, disse.

A estudante Rafaela Mendes, do 8º B, quis saber o que a Prefeitura vai iniciar novas obras, antes de terminar as paradas.

“Na nossa gestão nenhuma obra foi iniciada antes que eu termine todas as outras deixadas pelos ex-gestores. Vou terminar todas as outras que foram deixadas, para depois iniciar uma nova”, finalizou o prefeito.

Marquinhos Trad explicou que tem feito isso em várias escolas com o objetivo de despertar o interesse dos alunos para a cidadania, já que os questionamentos costumam ficar entre estudiosos e acadêmicos.