Durante entrega de carteira a novos advogados, Mansour destaca papel da OAB

Presidente conclama novos advogados a fazer com que a Constituição Federal seja obedecida - Divulgação

A manhã desta quinta-feira (18) foi especial para 13 novos advogados e advogadas que receberam a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS). Durante a entrega, o Presidente Mansour Elias Karmouche destacou o papel institucional da OAB e do advogado.

“Toda vez que a Ordem questiona algum caso que ela vê como significativo, de interesse de todos, ela está agindo em nome da sociedade e desempenhando assim seu papel institucional”, ressaltou Mansour relembrando sobre a taxa de lixo de Campo Grande, derrubada na semana passada após protestos de várias entidades, entre elas, a OAB.

O Presidente também ressaltou a importância de discussões sobre temas em debate, como feminicídio, no qual a Ordem começou nesta semana a “Caravana contra feminicídio, que percorrerá várias cidades do estado para levar conscientização por meio de palestras e workshops desenvolvendo trabalhos pró-sociedade”.

E complementa: “Vocês, a partir de hoje, também vão ter esse papel, e fazer assim com que a Constituição Federal seja obedecida porque o advogado é um defensor do Estado democrático de direito, da democracia acima de tudo. Por isso, vocês têm um conjunto de instrumentos, chamado prerrogativas, que não são privilégios, não são instrumentos para satisfazer o ego profissional, mas sim para a defesa da sociedade”, citou.

Mansour convidou os novos advogados e advogadas para participarem das Comissões da OAB. Ele também citou sobre os auxílios prestados pela Caixa de Assistência (CAAMS) e Escola Superior de Advocacia (ESA/MS). “Temos uma gama de serviços colocados à disposição de vocês, como plano de saúde, farmácia, livraria, entre outros. A ESA também proporciona cursos gratuitos, uma forma de retorno da anuidade que vocês pagam, que já conta com descontos exclusivos para a jovem advocacia”.

Fernanda Moreira da Silva foi quem falou em nome dos advogados. “Esse dia é muito importante para mim. É um momento único, uma solenidade que mexe com os nossos sentimentos. Esse momento era um sonho pra mim. Eu passei duas vezes na OAB no 8° semestre, quando não pude assumir porque não consegui colocar grau, e agora. A profissão do advogado se assemelha a do médico. O médico salva vidas e o advogado liberta vidas”.