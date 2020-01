Durante encontro do Consesp, secretários de segurança se reúnem com Bolsonaro

Campo Grande (MS) – O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, participou nesta quarta-feira (21.01), da 76ª Reunião Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública (Consesp), que teve como objetivo debater assuntos relacionados a ampliação do repasse de verbas destinadas ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNS) e a forma como esse dinheiro chegará aos municípios e aos estados.

Além disso, os dirigentes também trataram de temas envolvendo investimentos federais nas forças estaduais de segurança e estratégias que poderão aperfeiçoar o combate ao tráfico de drogas.

O secretário Antonio Carlos Videira avaliou como extremamente positivo o encontro que foi encerrado com uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente da república, Jair Bolsonaro. “Dentre os assuntos deliberados, aproveitamos a oportunidade para solicitar ao presidente que aumente o percentual dos recursos arrecadados com a Loterias Federais para o Sistema Único de Segurança Pública (Susp), acelerar a liberação para os estados do dinheiro estacionado no FNS, além da possibilidade da criação de uma pasta dedicada exclusivamente à segurança pública, uma vez que acreditamos que esta será uma medida viável, pois dará ao tema a importância que ele merece, a exemplo do que é feito com a saúde e a educação”, destacou videira.

Para integrantes do Consesp, experiências apontam que quando a segurança pública recebeu a atenção devida os resultados estruturantes foram alcançados. A criação de uma política e um plano nacional de segurança são cases que comprovam isso.

Regine Ribeiro – Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Assessoria de Comunicação da Presidência da República