Durante campanha de volta às aulas, carrefour dá cupons de desconto de até r$ 50,00

Até o dia 21 de janeiro, o Carrefour promove a campanha “Volta às Aulas” em todos os hipermercados da rede no país. Na compra de materiais escolares, o cliente ganha, direto no caixa, um cupom de desconto no valor de até R$ 50,00, que poderá ser utilizado até o dia 28 de fevereiro para compras de alimentos que não podem faltar na lancheira das crianças. Cada cliente tem direito a um cupom de desconto por compra.

A campanha oferece ainda uma promoção exclusiva para os clientes do ‘Meu Carrefour’ realizada em parceria com o clube de assinatura de livros infantis Leiturinha. A cada R$ 50,00 em compras de materiais escolares nos hipermercados ou no Carrefour.com, o cliente do programa de desconto da rede ganha um convite para receber uma unidade gratuita do “Kit Leiturinha” e experimentar a assinatura do clube. Cada kit, restrito a um por CPF, contém livro infantil selecionado por faixa-etária, surpresas e dicas para estimular o hábito de leitura. Para mais informações acesse o site www.carrefour.com.br/volta-as-aulas.

Além disso, o Carrefour convidou as criadoras do portal SOS Edudação, a pedagoga Thaís Bento e sua mãe Roberta Bento, para dar dicas sobre o período de volta às aulas. A conhecida dupla das redes sociais irá ajudar pais, crianças e adolescentes a melhorar o desempenho nos estudos e a economizar na compra de materiais escolares em vídeos que serão postados com excluvididade nas redes sociais do Carrefour. As dicas também podem ser encontradas na revista de ofertas da rede.