PM cumpre 36 mandados de prisão e recupera 21 veículos na Capital

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e intermédio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), realizou diversas ações policiais de 26 de fevereiro a 4 de março, em Campo Grande, que resultaram na abordagem de quase cinco mil pessoas e mais três mil veículos.

De acordo com o comandante do CPM, coronel Wilson Sérgio Monari, as unidades operacionais subordinadas ao Comando Metropolitano tem aumentado as operações nos diferentes bairros da Capital, alcançando êxito no combate aos diversos tipos de crimes. “O trabalho diuturno da PM tem se mostrado de grande relevância e valia, pois tem proporcionado a redução da criminalidade, garantido assim a ordem pública e a sensação de segurança para toda a população campo-grandense”, enfatizou o coronel.

Durante as ações ocorridas neste período foram cumpridos 36 mandados de prisão, recuperação de 21 veículos furtados ou roubados, 146 pessoas foram conduzidas para delegacias da Polícia Civil, duas armas de fogo apreendidas, 81 veículos removidos para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), juntamente com a confecção de 393 autos de infração de trânsito e 74 autos de recolhimento e documentos.