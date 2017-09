Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, também reduz tarifas de ônibus

As empresas de ônibus urbanos de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, reduziram hoje (4), o valor das passagens de R$ 5,50 para R$ 4,25.



Pelo acordo entre a prefeitura e representantes do setor, durante um mês, as empresas terão a situação financeira avaliada. As empresas alegam que a redução de tarifas traz grande prejuízo e que, sem subsídio e redução de impostos, o setor não suportará a queda de arrecadação.

O Sindicato das Empresas de Transportes por Ônibus de Duque de Caxias e Magé diz esperar que, juntos, o Poder Público e as empresas encontrem a melhor solução para assegurar o deslocamento da população e a manutenção do equilíbrio financeiro das empresas.

População

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população estimada de Duque de Caxias neste ano é de cerca de 890 mil habitantes. O município é o terceiro colégio eleitoral do Estado, ficando atrás apenas da capital, Rio de Janeiro, e de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

No último sábado (2) a passagem de ônibus urbanos do municipio do Rio foi reduzida, por determinação da Justiça, de R$ 3,80 para R$ 3,60.

